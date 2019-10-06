【禁蒙面法】47投注站關門　孝順女為父買馬摸門釘：長者難免失望

反修例風波持續至今已近四個月，激進示威行動近日再升級，雖然今（6日）沙田舉行賽馬日，但馬會宣布，為保障顧客及員工的安全，全港47個投注站暫停服務，其餘場外投注處將提早於下午六時暫停服務。 於上午約11時，《香港01》記者到其中一間暫停服務投注站觀察，發現不少人「摸門釘」，亦有人即場致電予朋友，叫其幫忙下注。有專程到投注站為年邁父親落注、不幸摸門釘的女士指，賽馬日對不少長老人而言是一大娛樂，相信部分投注站關閉會令不少老人家感到失望。

馬會公告指，為保障顧客及員工的安全暫停服務。（黃詠榆攝）

記者到葵芳投注站觀察，大門貼上公告，稱為保障顧客及員工的安全暫停服務，多人駐足細閱，部分「馬迷」失望而回，大嘆無奈。更有人向記者表示，已先後到兩間投注站打算落注，豈料皆「摸門釘」，只好即場致電予朋友，叫朋友幫忙落注。

羅小姐上網搜查時見仍在營業中。（黃詠榆攝） 前來打算替爸爸落注的羅小姐向《香港01》指，上網搜查時見仍見投注站在營業中，惟來到才知已關閉。她稱，賽馬日對不少老人而言是一大娛樂，相信部分投注站關閉會令不少老人感到失望：「都要諗吓點同爸爸講。」 她又指，馬會稱可透過電話投注，但未必人人都有電話投注戶口。而且，關閉的投注站門外沒列明仍在營業中的投注站名單，要馬迷逐家碰運氣，較為不方便。

拄拐杖的陳伯，今日特意由青衣乘車到位於葵芳的馬會投注站，結果投注站未有營業，對此感到十分無奈，只能再走到附近的其他投注站看看。他表示「都冇計㗎」，惟認為責任不在馬會、政府，他批評激進示威者四處破壞，「掟到啲嘢爛晒。」

陳伯認為責任不在馬會、政府，而是示威者。（黃詠榆攝）

而位於沙田大圍道的馬會投注處今日貼出告示，表示考慮到最新情況，並為確保顧客及員工安全，該場外投注處暫停服務。不少街坊到場始知重門深鎖，有馬迷大罵馬會「垃圾」，「唔係啩，係咪咁驚死呀？」、又有街坊批評馬會過份緊張：「從來都無人嚟搞事，係咪咁都要關門？」，另有馬迷得知馬會「阻人發達」，爆粗洩憤。在場馬迷紛紛交換消息，有人則索性搭巴士入沙田馬場觀戰兼落注。