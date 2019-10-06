【禁蒙面法】連登仔指「裝修」過火　民陣前召集人憂運動失支持

特區政府上周五（10月4日）根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，當晚多區均有市民聚集抗議，除港鐵、政府合署外，多間店鋪、銀行提款機、交通燈都遭到示威者破壞，嚴重影響香港的運作。網上討論區連登亦出現大量質疑聲音，認為這種被網民戲稱為「裝修」的破壞行為「玩過火」。 前民陣召集人楊政賢亦在Facebook上發布貼文，指自己「淺黃」的母親亦不認同激進示威者的「裝修」行動，一幕幕的破壞場面令她「不知道如何可以理直氣壯地支持」，楊政賢憂心激進示威者行動，會失去「淺黃」支持。

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激進示威者衝擊商戶的行為再次升級後，連登討論區（LIHKG）出現不少貼文，表示身邊很多「淺黃」亦覺得畫面太暴力，立場因此出現動搖，認為激進示威者在「裝修」時過火，破壞交通燈、在民居附近縱火等行為觀感太差，更易傷及無辜，造成傷亡。

有連登網友指，這些破壞行為，受苦的只是普羅大眾，對政府卻毫無影響：「你搞x銀行，市民拎唔到錢，損失係市民。你搞x中資店，起個道做野既打工仔，要同你收拾爛攤子，因為佢地要點算物品，損失又係市民。你無差別堵路，車上公公婆婆冇得去廁所，小朋友又驚又喊，巴士裡面既所有人一定好鼓譟，肯定有人係黃有人係藍，持相反意見，口角，打起上來，其他人無辜的，損失又係市民…所有警署完整無缺，因為怕左，驚攻唔到。」

此外，亦有連登網友引用「神劇」《天與地》的金句，勸示威者「裝修」、「私了」前應停一停諗一諗：「和諧唔係一百個人講同一說話，和諧係一百個人有一百句唔同說話之餘，又互相尊重…再鬥落去，假如自己老豆老母係深藍，係咪要搵咪自己兄弟姊妹，夾手夾腳私鳥（了）左去？」

東涌一間商務印書館被破壞。

講咗幾多次唔可以燒書/書店，你咁樣會俾人拉埋去文化大革命，踐踏知識，書係文化傳遞佔好重要一環，言論自由文化自由出版自由，呢啲全世界都好看重，整場抗爭亦都係基於呢啲人文價值，我啲鬼佬friend都話外國媒體口風開始變，講到香港示威者變得暴力，唔啱政見就打，燒私人財產etc 連登網民

民陣前召集人楊政賢（中間舉手者）在facebook發布貼文，憂心示威者行動過激會失去民心。（香港01）

其實香港人平時有少少阻都會嘈，今次停地鐵大家都好忍讓。不過有啲行為真係講唔過去，所以我只能夠選擇唔出聲…唉我都唔識講，所以只能夠唔出聲，同埋啲同我差唔多想法的人，會少左上街囉。 楊政賢fb引述媽媽的感言

港鐵觀塘站一度被大肆破壞及縱火。（讀者提供）

民陣前召集人：「淺黃」不知道如何理直氣壯支持

民陣前召集人楊政賢亦在facebook發布貼文，指自己的母親是一個典型的「淺黃」，但近一個月減少提及和參與示威行動的次數，因為母親不認同「裝修」行動。他表示，不贊成行動並不代表割席或者變藍，但已經「不知道如何可以理直氣壯地支持這個運動」。

楊並表示，母親擔心有人在激進示威者「裝修」店舖後趁火打劫，將所有破壞「入示威者數」。楊認為，在警暴同濫用緊急法的陰霾下，和理非的示威者是不會割席的，但會選擇少講一點、少點參與，令示威者的聲勢變弱，前線示威者亦失去保護。他認為，一間起火的美心，正是對方的文宣。