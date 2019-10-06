【逃犯條例】網傳率眾攻擊警察宿舍　議員郭秀英澄清：當時勸街坊

反對修訂逃犯條例的示威衝突持續近四個月，黃大仙紀律部隊宿舍多次成為示威目標。最近網上流傳多張日間相片，指責黃大仙區議員郭秀英「指揮暴徒」攻擊；亦附上一段夜間模糊影片，片中有一名女子在路旁，身旁有示威者投擲雜物，但看不清女子的容貌。 《香港01》記者發現，該批相片拍攝日期為8月5日，即網民發起「8.5大罷工」當日。事件主角郭秀英回應查詢時指，她的辦公室就在紀律部隊宿舍對面，當時勸諭街訪冷靜，警方發射催淚彈後，她便戴上口罩。她否認另一段影片中的女子是她本人，認為舊聞之所以再遭翻炒，是區議會選舉臨近，對手惡意抹黑。

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關於郭秀英的相片早在8月5日，就在一些親建制的facebook專頁流傳，翌日就有人澄清，郭秀英的辦公室就在紀律部隊宿舍對面，郭當時有出示證件。郭秀英今日（10月6日）再對《香港01》記者表示，這些相片已經流傳了兩個月，指責她「指揮暴徒」。最近更有人附上一段不知名影片，與上述相片相提並論，她說影片中的女子並非她本人。

郭秀英是黃大仙龍下選區的獨立泛民主派區議員，自1994年開始贏得多次選舉，任職至今。郭秀英認為，因為區議會選舉臨近，有政敵以假新聞誣衊。