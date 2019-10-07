【重陽節．交通】機場快綫下午1時起不停九龍、青衣、博覽館

重陽節各區均有道路需改道，部份公共交通亦有臨時路線方便市民前往掃墓，運輸署稱，警方將因應各墳場附近的交通情況，實施道路管制安排，本文整理今日（7日）全港各區的臨時交通措施。 另外，港鐵宣布荃灣線、馬鞍山線、廸士尼線停駛；觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線、東鐵線、西鐵線每8分鐘一班車，各線部份車站關閉，列車服務將於下午6時停止運作。運輸署表示，元朗、荃灣、將軍澳及油尖旺一帶時多處有交通燈損毀以致未能正常運作，提示市民注意安全。

【12:32】港鐵表示，因應機管局及政府要求，機場快綫由下午1時起至尾班車，只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

港鐵職員聯同機管局人員於香港站檢查乘客的機票及旅遊証證件。九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。

港鐵車務狀況

觀塘線：黃埔、何文田、油麻地、旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉； 港島線：西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉； 南港島線：金鐘站暫時關閉，港鐵現正提供免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站； 將軍澳線：調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站暫時關閉； 東涌線：欣澳及東涌站暫時關閉； 東鐵線：大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉； 西鐵線：尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉。 輕鐵：輕鐵路綫614、615、705、706、751及761P暫停。路綫505、507、610、614P及615P將維持15至16分鐘一班。 機場快線：由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，不停博覽館站。由下午1時起至尾班車，機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

柴灣華人永遠墳場。（資料圖片）

港島區交通

柴灣

運輸署宣布，柴灣區以下路段，將由上午8時至下午7時封閉，禁止所有車輛駛入︰

(a) 由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路（靈車及載客前 往火葬場參加葬禮的車輛除外）； (b) 通往柴灣華人永遠墳場的支路； (c) 環翠里； (d) 連城道以東的一段歌連臣角道(即由連城道左轉入歌連臣角道 前往華人永遠墳場)，靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署 長發給許可證者除外； (e) 連城道以西的一段歌連臣角道，專營巴士、專線小巴第 16A、16M 及 16X 號線、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸 署署長發給許可證者除外；及 (f) 除進入環翠邨及連翠邨的車輛、專營巴士、專線小巴第 16A、16M 及 16X 號線、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸 署署長發給許可證者外，其他車輛一律禁止駛入連城道。

新巴城巴增設特別路線：

新巴9C 號線：筲箕灣站至柴灣墳場（歌連臣角），服務時間由上午九時至下午一時，每30分鐘一班；

新巴388 號線：柴灣站至柴灣墳場（歌連臣角），服務時間由上午七時至下午六時，每6至10分鐘一班；

新巴389 號線：筲箕灣站至柴灣墳場（歌連臣角），服務時間由上午七時至下午六時，每6至10分鐘一班。

新巴城巴12 條路線於9 月29 日、10 月6 日、7 日、13 日及20 日，在環翠道將有臨時 改道措施及臨時巴士站安排；包括新巴8H、81、82、106、682 及694 號線，以及城巴 8X、19、118、606、780 及A12 號線。

專線小巴18M將於今日暫停服務。

薄扶林

運輸署宣布，今日上午7時至下午5時，介乎域多利道及碧荔道的一段金粟街，將改為單程南行。

新巴城巴增設特別路線：

新巴971R 號線：來往數碼港及旺角（弼街），途經域多利道中華基督教墳場，上午九時至下午三時四十六分會由由旺角（弼街）開出，上午九時三十分至下午五時三十分由數碼港開出。

城巴347 號線：來往金鐘（西）及香港仔，途經域多利道中華基督教墳場及香港仔華人永遠墳場，服務時間為上午八時至下午三時三十分，每10至15分鐘一班。

香港仔

運輸署宣布，今日上午7時30分至下午5時30分，下列道路將禁止車輛駛入︰ (a) 貝璐道近香港仔華人墳場；及 (b) 由石排灣道通往香港仔華人墳場的支路。城巴第7及43M號線，以及新巴第971號線將視乎乘客需求 而加強服務。

跑馬地

今日上午7時至晚上7時，位於黃泥涌道（北行） 香港賽馬會對面的電車站將臨時向北搬遷約30米。

山頂纜車總站

花園道山頂纜車總站外由花園道前往世界自然基金會的纜車里，於上午8時至晚上8時禁止所有車輛駛入，車輛需改道行走花園道及紅棉路之間近冠君大廈的未命名道路。纜車里的新巴第15C號線巴士站向南遷移 約40米；的士站將會遷往位於花園道聖約翰大廈外的停車灣。

山頂

山頂廣場外的一段山頂道(北行)、盧吉道、夏力道及柯士甸山道將會封閉，禁止所有車輛進 入(除當地居民使用的車輛及經由運輸署署長發給許可證者 外)。柯士甸山道 (東行)將會改為單線雙程行車。警方將於山頂廣場停車場入口實施交通管制。

長沙灣天主教墳場。（資料圖片）

九龍區交通

鑽石山

運輸署宣布，今日上午7時至晚上6時，以下道路封閉，禁止所有車輛駛入(緊急車輛、靈車及送喪行列的車輛除外)： (a) 通往鑽石山火葬場的通路﹔ (b) 介乎鑽石山殯儀館與中電變電站之間的通路；及 (c) 毗連鑽石山殯儀館，通往思親堂的通路。交通改道：) 所有車輛只可沿蒲崗村道(南行)下山方向進出豐盛街或富山邨停車場； (ii) 所有車輛只可沿蒲崗村道(北行)上山方向進出宏景花園停車場；及 (iii) 所有車輛可由蒲崗村道(東行)經由慈雲山(南)巴士總站最東面的行車線前往毓華街 (西行)。

臨時的士上落乘客處：(i) 豐盛街(西行)近富山邨富仁樓；及 (ii) 毓華街(西行)近毓學里。臨時設立私家車上落乘客處：毓華街(西行)近毓學里。

特別巴士服務：九巴第 3S 號線(鑽石山站–鑽石山墳場)(循環線)在 2019 年 10 月 7 日上午 8 時至晚 上 6 時期間提供服務。；九巴第 3D 號線特別班次(來往慈雲山(南)及觀塘(物華街/裕民坊))在 2019 年 10 月 7 日上午 8 時至下午 5 時期間提供服務。

專線小巴服務：九龍專線小巴第 33A 號線往鑽石山方向行車路線將改經蒲崗村道(南行)、斧山道(南 行)及鳳德道(西行)，然後返回原有路線；九龍專線小巴第 33M 號線往黃大仙方向行車路線將改經蒲崗村道(南行)、斧山道 (南行)、支路及龍翔道(西行)，然後返回原有路線。

長沙灣

運輸署宣布，今日由上午7時至晚上7時，永明街及由永明街通往長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場的未命名道路將會封閉，永德路的入口通路亦會封閉。介乎青山道與瓊林街之間的一段汝州西街將於每日上午7時至晚上7時禁止泊車；近永明街的一段汝州西街將禁止上落乘客；呈祥道將於每日上午7時至晚上7時嚴格執行「不准停車」及「不准泊車」的規定。

由上午7時至晚上7時，位於汝州西街、大南西街、瓊林街(介乎汝州西街及大南西街的一段)及永康街(介乎汝州西街及大南西街的一段)的所有路旁泊車位(包括傷殘人士及電單車泊車位)將暫停使用。

永康街近汝州西街交界處，將劃設兩個臨時的士站。九龍專綫小巴第42號綫位於汝州西街的總站，將臨時遷往青山道門牌550號外的位置。

將軍澳華人永遠墳場。（資料圖片）

新界區交通

將軍澳

運輸署封路安排如下：通往將軍澳華人永遠墳場的通道於今日全面封路，九巴第14S號線將不會提供服務。掃墓人士可使用將軍澳 華人永遠墳場位於高超道的通道，或位於港鐵調景嶺站對面的華永行人徑，步 行前往墳場。由於華永行人徑建有石級，使用輪椅人士需使用高超道入口進入墳場。

的士及公共小巴的臨時落客點：1) 高超道北行近高怡邨的非限制區位置； 2) 鯉魚門道南行鯉魚門道遊樂場外的停車灣； 3) 鯉魚門道北行鯉魚門廣場外的非限制區位置；及 4) 鯉魚門道北行油美苑淑美閣外的非限制區位置。

當局預料在重陽節當日及重陽節前後的假期，將軍澳華人永遠墳場的鄰近道路將會出現嚴重交通擠塞，而該區的 車位數目有限，掃墓人士請考慮在沒有道路封閉的日子及乘搭公共交通工具前往墳場。掃墓人士亦請避免在中午12時至下午2時的繁忙時段前往墳場。

和合石

運輸署稱上午6時至下午5時，以下道路將封閉；(a) 橋頭路(靈車除外)； (b) 銘賢路(專營巴士除外)； (c) 和家樓路；及 (d) 和合石墳場內所有通路。市民如欲在封路當天駕車進入和合石墳場，可在道路解封後至墳場關閉前(即下午7時30分)前往。

下列停車場及停車位將暫停使用： (a) 銘賢路迴旋處附近的和興路對出的停車場(緊急救援車輛，市區 及新界的士除外)； (b) 蓬瀛仙館附近的百和路對出的停車場(緊急救援車輛、殘疾司機 使用殘疾人士泊車位及居民巴士服務第NR112號線(粉嶺牽晴間 至蓬瀛仙館)的公共巴士除外)；及 (c) 位於華明里的所有停車位(緊急救援車輛除外)。

下列的士站將暫停使用︰ (a) 華明邨外的雷鳴路的的士站將暫停使用(新界的士除外)；及 (b) 蓬瀛仙館附近的百和路對出的停車場內的的士站。

公共運輸服務：九巴第70S號線(紅磡站-和合石)、第74S號線(平田-和合石)、第 76S號線(粉嶺站-和合石)及第279S號線(長青-和合石)將會於今日運作。 九巴第73、73A、270A、273、273A、277X及278X號線，將按需要加強服務，以應付乘客需求。

沙嶺

上午6時至下午6時，由羅湖火車站通往羅湖道的邊境禁區將會開放給公眾人士前往掃墓。沙嶺道、羅湖道由其與文錦渡路交界處起，至同一交界處以西約280米止 (即近沙嶺墳 場管理處) 的路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

公共運輸服務：前往沙嶺的掃墓人士，可在上水乘搭九巴第 73K 號線及專線小巴第 59K 號線，或使用港鐵東鐵線前往羅湖。九巴第 73K 號線將按需要加強服務。

葵青

以下道路封閉：介乎環宇海灣入口起至與永順街交界的一段永德街南行、永賢街及介乎永德街 與葵喜街之間的一段永順街，將臨時封閉，禁止所有車輛駛入（靈車、專利巴 士、的士、專線小巴及緊急車輛除外）。 (b) 介乎葵喜街與永建路之間的一段永基路將改為單程南行。車輛只准由永建路駛 入永基路。 (c) 永創街、永孝街及永立街將會封閉，禁止所有車輛駛入 (緊急車輛除外) 。

下列地點將設置臨時的士站： (i) 永建路近其與永基路的交界處； (ii) 葵喜街近其與永順街的交界處； (iii) 永順街近其與永賢街的交界處；及(iv) 永順街近其與怡樂街的交界處。

運輸署提醒，墳場及火葬場附近地區的連接路上將禁止泊車。在這些道路停泊的車輛將會被拖走，而毋須事先通知。

公共運輸安排： (a) 九巴第38S號線：特別巴士服務第38S號線將行走往來港鐵葵芳站（葵仁 路）與荃灣華人永遠墳場，每3至15分鐘開出一班。 (b) 專線小巴第404M號線：短途專線小巴服務第404M號線 將行走往來港鐵葵芳站與荃灣華人永遠墳場，每8分鐘開出一班。

荃灣老圍

介乎老圍牌樓與圓玄學院的一段老圍路將於上午8時至下午5時封閉。荃灣西站對面的大河道將設有免費穿梭巴士，前往已封閉的老圍路。位於老圍路近二陂圳路的停車場及舊老圍巴士總站所有設有收費錶的泊車位將會暫停使用。位於老圍路近圓玄學院外所有設有收費錶的泊車位今日亦暫停使用。

公共運輸安排：九巴提供特別服務路線第32P號往返青山公路-荃灣段西行（介乎眾安街與大河道）及圓玄學院。

由荃灣（青山公路）開出 由圓玄學院開出

上午8時30分 至 下午4時45分 上午9時正 至 下午5時30分

沙田

1. 大圍寶福紀念館、富山火葬場及沙田寶福山一帶：

上午 8 時至下午 6 時， 介乎悠安街與富山火葬場之間的一段下城門道、悠安街及悠定街，以及排頭街由其與上 禾輋路交界處起以西的路段將會封閉，禁止所有車輛駛入(靈車、送殯行列車輛、專線小巴第 64K 號線、白田二區 至五區與湖景花園居民車輛及緊急車輛除外)。

2. 道風山一帶：上午9時至下午5時，道風山路由其與百樂徑 交界處以北的路段將會封閉。

停車位暫停使用： (i) 所有位於悠安街的停車位；及 (ii) 所有位於下城門道的停車位。

屯門

青新徑及通往青松觀與青松仙苑的通路將於上午七時至下午七時封閉。下列路段停泊的車輛將會被警方檢控及拖走，而毋須事先通知： (i) 新福路； (ii) 介乎青松徑與新福路之間的青松觀路； (iii) 介乎震寰路及屯門醫院北面車輛入口之間的青麟路；以及 (iv) 震寰路南行介乎青麟路及新福路之間。

交通改道：(i) 介乎青麟路與新福路之間的一段青松觀路將改為單程北行；及 (ii) 介乎良信街與青松觀路之間的一段新福路將改為單程西行。

臨時上落客點：青松觀路北行青山醫院對面、青松觀路北行屯門醫院對面及青麟路西行屯門醫院外。

公共運輸安排：專線小巴第42號(青磚圍－屯門市中心) (循環線)將行經青松觀路及青麟路而不駛入青新徑。受影響乘客請使用屯門醫院南面車輛入口青松觀路以北的上落客點。

西貢

通往企壁山墳場的一段孟公窩路將於今日由上午8時至下午5時暫時封閉，禁止所有車輛行駛。