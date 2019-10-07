【10.7．市況】一田、惠康、7-11等連鎖店　陸續提早於5時起關門

行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，再度激起社會強烈反彈，本港各區連日來多次發生激烈衝突，有市民再於今日（7日）發起多區集會。馬會宣布為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天將於下午6時停止服務。

7-11Facebook專頁截圖。

15:15 7-11表示，考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉 7-Eleven 店舖。

一田百貨在Facebook上宣布，全線分店將於下午5點提早休息。（網上截圖）

15:21一田百貨表示，因應交通情況，今天（10月7日）全線分店將於5:00pm 提早休息。

(惠康fb專頁截圖)

【15:20】連鎖超市惠康超級市場表示，考慮各區交通情況，為確保顧客和店舖團隊的安全，決定於下午7時關閉店舖。

香港賽馬會宣布考慮到最新的情況，並為確保顧客及員工的安全，所有場外投注處今天將於下午六時停止服務。馬會將密切留意最新情況，以決定是否需要暫時提早關閉部份場外投注處。

馬會於過去多天（4日至6日），同樣宣布因應社會情況而暫停場外投注站的服務。當中於周日賽馬日，馬會更於中午才突然宣布提早暫停服務。

另外，考評局宣布，受惡劣交通情況影響，原定今日（7日）下午4時15分至7時30分舉行的文憑考試丙類（其他語言）科目口試，將會取消。有關延期的安排將會稍後公布。

昨日（6日）亦最少有7個大型商場暫停營業，當中5個為港鐵商場。昨日停業的商場包括：銅鑼灣世貿中心、淘大商場，以及港鐵旗下青衣站青衣城、九龍灣站德福廣場、九龍站圓方、將軍澳站PopCorn及荃灣站綠楊坊。又一城則於昨日下午2點起暫停營業，沙田新城市則於下午6時暫停營業。