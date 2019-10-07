【10.7港九．直播】太子有人高空擲玻璃瓶傷記者　示威者上樓搜尋

反修例風波延續超過3個月，政府上星期五（4日）公布《禁蒙面法》，激起大量市民周六日上街示威。 有網民發起今日（7日）下午3時在全港多區集會，《香港01》為大家現場直播。

接近午夜，示威者在彌敦道縱火堵路，警察到場戒備。（鄺曉斌攝）

防暴警於彌敦道再黑旗。（鄺曉斌攝）

【00:24】今日警方在無警告下，突然在警署向街道太子站外人群噴灑顏色催淚水劑，造成現場包括一名《香港01》記者在內人士受傷。有關《香港01》記者臉部、手臂、腳部均顏色催淚水劑擊中，擊中部位附近呈紅色，疼痛，眼睛因被大量噴灑顏色催淚水劑擊中而一度難以睜開，事後眼睛亦感灼痛。警察公共關係科深夜回覆《香港01》指，今日有大批蒙面示威者於旺角警署外聚集，有人挖磚、以雜物於彌敦道及太子道西交界設置路障、用噴漆塗污警署外牆，甚至向警署內投擲玻璃樽。經過多次警告無效，警員展開驅散行動，包括於警署內向外圍暴力示威者噴射加有顏色水的催淚水劑。

不過，《香港01》經詳細了解，警方的回應與《香港01》查詢事項風馬牛不相及，當時警署外並無人挖磚、設路障、塗污警署外牆或向警署投擲玻璃樽，警方噴灑顏色催淚水劑前亦無作出警告。《香港01》新聞部對警方這種干預新聞採訪的行為予以譴責。

【00:06】 防暴警察進入振宜大廈。現場有市民鼓掌及高叫「香港警察嚴正執法」。

【23:57】示威者最後沒有任何行動，未有破壞任何單位，未幾全數離開該大廈。

【23:55】 有警察到達彌敦道戒備，有示威者縱火。

【23:42】 太子振宜大廈某個單位被指投擲玻璃瓶，現場消息指一名記者被送上救護車，部份人現時嘗試衝上涉事單位「了解」。

【23:15】今晚旺角上演佔路「攻防戰」，有市民笑言：「已經係第六個回合。」

【23:03】數部警車極速向前駛，但無人被捕。

【23:00】示威者尾隨警車，再佔據彌敦道，警方再落車設防線。

【22:48】 警方在於彌敦道再舉黑旗警告聚集人士。

【22:45】 在旺角太子一帶，防暴警察快速推進，其中一名警察懷疑多次以警棍攻擊一名記者的大腿後方。

康怡居民不滿警員入花園平台拘三人，一度圍著一名花園保安主管要求他解釋。（廖雁雄攝）

↓↓入夜後港九情況↓↓

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【22:40】 防暴警察再折返彌敦道，高舉藍旗警告。

【22:38】 示威者再衝出佔據一段彌敦道，高呼「返太子」。

【22:34】 防暴警察撤離上車期間，被雜物砸中，防暴警察開一槍懷疑橡膠子彈還擊。

【21:51】 彌敦道再舉黑旗，上空有直升機盤旋。

【21:46】2146 在太古，有警車廣播，警告在場民眾勿以鐳射光照向警員，惟記者在現場無發現鐳射光線。

【21:31】 在太古，警員再進入康怡花園。

【21:15】有示威在聯合廣場對架設路障，約10分鐘後防暴警察突擊，至少兩名帶口罩的女子被制服。

【21:13】 有康怡花園居民不滿有警員進入花園平台拘捕3人，圍著一名花園保安主管要求他解釋。該管理員引述上司的說法，稱管理處明天會對居民的疑問提供解答，強調沒有管理員開門予警員入內，又形容花園平台是「空曠嘅地方」，但居民不滿其說法，反駁花園平台亦是私人地方，斥管理員未有盡責嘗試阻止警員。

【21:00】在銅鑼灣，十多名防暴警員下車後追截兩名青年，其中一名警員突然向前仆倒，其他警員亦無法追捕青年，其後所有警員上車，兩警車仍停泊在百德新街。

【20:58】在太古，警員快閃清場後一度登車，其後在附近繞圈巡邏。

【20:54】 旺角警署內的防暴警察突然衝出太子站，清除路障。

【20:50】 旺角警署再舉黑旗，並再施放催淚彈。

【20:44】一名男子在太古康安街被警員搜身。

【20:40】銅鑼灣記利佐治街突然出現5名持長盾防暴警員，原本在現場數十名正在唱歌的市民隨即跑離。

【20:40】港島區方面， 有警員到達太古英皇道後，快速落警車推進至康怡廣場對出，示威者迅速四散。警員其後在康怡廣場設防線，並清理路障。

有警員到達太古英皇道後，快速落警車推進至康怡廣場對出，示威者迅速四散。(陳倩婷攝)

【20:37】警員在旺角警署內高舉藍旗和黑旗，其後再施放催淚煙。

【20:36】 示威者遊行至佐敦位置突然調頭，向太子方向前進。

【20:28】 有人向旺角警署內撒溪錢。

【20:20】聚集的行人和示威道佔據了一段彌敦道，現場約有數百人。

【20:10】防暴警員於旺角設封鎖線，有警員嘗試在旺角瓊華中心外拘捕戴上口罩的行人，並推撞了對方一下，但最後並沒有作出任何拘捕行動。之後警員登上警車準備離開。

【19:57】警方於警署內舉黑旗，防暴警撤退，返回警署內。

【19:50】多名防暴警員登上多架警車離開，在場圍觀的市民向警員指罵；剩下的10多名防暴警員則向旺角警署方向走去，並一邊搖晃胡椒噴霧。當他們退後至警署時，防暴警員戴上面罩，並向前方舉槍。

【19:38】約40名防暴警員，高舉着藍旗，向彌敦道往旺角方向推進。

【19:30】警方施放約五至六枚催淚彈，示威者向荔枝角道方向散去。

【19:25】有數名消防員抵達現場，示威者開始拆去交通燈。

【19:12】太子示威者搬出雜物堵塞彌敦道及太子道西交界，有汽車停下。

防暴警彌敦道往旺角方向推進，地上有量磚頭。（吳倬安攝）

下午約6時半，太子旺角警署向外潑懷疑混入胡椒水的藍色液體，《香港01》記者與數名市民被潑中，雖然現場市民已幫忙處理，但記者雙眼仍感到刺痛。據記者憶述，事發時看到水從警署天台潑下來，記者的手、腳及手機均留有藍色水漬。（吳倬安攝）

《香港01》記者由頭至腳及手機都沾上藍色水，眼睛及臉部均染藍。（吳倬安攝）

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【19:06】旺角警署舉橙旗，即「速離否則開槍」，並在警署內舉起布袋彈槍。

【19:00】旺角警署警察向太子站市民舉藍旗，指他們非法集結，又要求除下口罩。

【18:55】太子站現場約有500人聚集，稍後現場將會有默哀儀式。警方在旺角警署內以揚聲器警察在場人士不要破壞政府建築物外牆，否則以武力驅散。

【18:33】旺角警署內，警察要求拜祭的市民停止破壞警署外牆，否則可能會有拘捕行動。

【18:23】太子港鐵站外，旺角警署窗口投下懷疑是混合胡椒水的藍色液體，現場有不少人「中椒」，當中包括《香港01》記者，正接受現場人士幫忙處理。現場人士表示，警署內人士潑水之前並沒有任何警告。

【18:10】不少市民帶同香燭與金銀衣紙，到太子港鐵站外拜祭。

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【18:00】太古城中心連接港鐵站通道落閘，職員貼上「港鐵站已關閉」的告示。

【17:45】旺角彌敦道與旺角道交界，有8名防暴警察站在十字路口，其中兩人蒙面。

【17:30】持續有市民在太子港鐵站外獻花。

【17:12】銅鑼灣名店坊落閘，商場內大部份店舖以及附近地舖已提早關門。

【17:10】約百人繼續在太古城中心叫口號。

【17:00】銅鑼灣崇光百貨在大門貼上「本店今日暫停營業，感謝您的體諒和支持」告示，正式關門，店內顧客陸續離開。

未到5時，銅鑼灣金百利已拉閘。（勞敏儀攝）

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銅鑼灣崇光百貨下午5時關門，顧客陸續離開。（勞敏儀攝）

【16:50】銅鑼灣多間大型商場內店舖陸續提早關門，銅鑼灣金百利已拉閘。

【16:27】逾百名市民在觀塘apm叫口號。

【16:10】太古城大部份群眾已散去，現場餘約50人。

【16:00】有網民原號召下午3點18區集結，銅鑼灣記利佐治街至4時只見零星穿黑衣、戴口罩市民，未見高叫口號。有銀髮族表示，3時準時現身，叫了數句口號仍不見有人和應，感到「不開心，但未心淡，否則不會再出來」，苦笑「年紀大走不快，只能做啦啦隊，盡做啦！」另有住新界市民特意來銅鑼灣派發文宣，在地鋪上「罷買日」海報，呼籲銀髮族響應罷買行動。

下午4時許，觀塘apm有過百人在叫口號及唱歌。（羅國輝攝）

下午4時，銅鑼灣有零星市民戴口罩的黑衣市民，有人在派發傳單呼籲罷買。（勞敏儀攝）

【16:00】龍翔中心商場職員重新開放其中兩道玻璃門。

【15:50】太古城有部份商店陸續拉閘。

【15:40】黃大仙龍翔中心連接黃大仙港鐵站的玻璃門被鎖上，有在場市民鼓譟，有商場職員稱：「你撞爛道門佢啦！」

【15:15】群眾在太古城自發唱「願榮光歸香港」，為數約200人。

【15:00】有網民號召在太古城中心大合唱，有約百人在中庭聚集高呼「解散警隊，刻不容緩」、「香港人，反抗」等口號。

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下午3時，有網民號召在太古城中心大合唱。（陳倩婷攝）

約下午4時，黃大仙中心北館商舖仍在營業。（張浩維攝）