【10.7港九．直播】網民發起重陽節集會　太古城、apm有人叫口號

反修例風波延續超過3個月，政府上星期五（4日）公布《禁蒙面法》，激起大量市民周六日上街示威。 有網民發起今日（7日）下午3時在全港多區集會，《香港01》為大家現場直播。

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未到5時，銅鑼灣金百利已拉閘。（勞敏儀攝）

【17:12】銅鑼灣名店坊落閘，商場內大部份店舖以及附近地舖已提早關門。

【17:10】約百人繼續在太古城中心叫口號。

【17:00】銅鑼灣崇光百貨在大門貼上「本店今日暫停營業，感謝您的體諒和支持」告示，正式關門，店內顧客陸續離開。

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銅鑼灣崇光百貨下午5時關門，顧客陸續離開。（勞敏儀攝）

【16:50】銅鑼灣多間大型商場內店舖陸續提早關門，銅鑼灣金百利已拉閘。

【16:27】逾百名市民在觀塘apm叫口號。

【16:10】太古城大部份群眾已散去，現場餘約50人。

【16:00】有網民原號召下午3點18區集結，銅鑼灣記利佐治街至4時只見零星穿黑衣、戴口罩市民，未見高叫口號。有銀髮族表示，3時準時現身，叫了數句口號仍不見有人和應，感到「不開心，但未心淡，否則不會再出來」，苦笑「年紀大走不快，只能做啦啦隊，盡做啦！」另有住新界市民特意來銅鑼灣派發文宣，在地鋪上「罷買日」海報，呼籲銀髮族響應罷買行動。

下午4時許，觀塘apm有過百人在叫口號及唱歌。（羅國輝攝）

下午4時，銅鑼灣有零星市民戴口罩的黑衣市民，有人在派發傳單呼籲罷買。（勞敏儀攝）

【16:00】龍翔中心商場職員重新開放其中兩道玻璃門。

【15:50】太古城有部份商店陸續拉閘。

【15:40】黃大仙龍翔中心連接黃大仙港鐵站的玻璃門被鎖上，有在場市民鼓譟，有商場職員稱：「你撞爛道門佢啦！」

【15:15】群眾在太古城自發唱「願榮光歸香港」，為數約200人。

【15:00】有網民號召在太古城中心大合唱，有約百人在中庭聚集高呼「解散警隊，刻不容緩」、「香港人，反抗」等口號。

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下午3時，有網民號召在太古城中心大合唱。（陳倩婷攝）

約下午4時，黃大仙中心北館商舖仍在營業。（張浩維攝）