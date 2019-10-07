【逃犯條例】一芳誤捲風波　網民自發清塗鴉　代理：香港人真可愛

反《逃犯條例》修例風波持續4個月，政府上周透過《緊急法》實施《禁蒙面法》，有激進示威者破壞被指支持政府、批評反修例人士的商戶。 其中，台式連鎖飲品店「一芳」被示威者質疑支持政府，雖然本港總代理負責人劉心暉多次澄清，惟仍惹網民不滿和抵制，近日視為活動中慘被「裝飾」塗鴉。不過，劉心暉今早（7日）在其Facebook專頁貼文指，收到相片，有市民自發到店舖做清潔，清理早前留下的塗鴉，令他感嘆：「香港人真係好可愛的！」

劉心暉在其社交平台貼文指，今早收到相片，有市民到店舖做清潔，令他感嘆「香港人真係好可愛的！」（劉心暉Facebook圖片）

在8月5日，反修例人士發起「三罷」期間，「一芳台灣水果茶」的內地官方微博和微信，發佈反罷工言論，惹起反修例人士不滿，惟一芳的微博實由台灣總公司管理，香港的一芳則由港方代理商經營。然而，有激進示威者響應所謂的「裝修」、「裝飾」行動，對被指支持政府、親建制等商戶，包括香港的一芳進行破壞或塗鴉。其後一芳本港總代理多番澄清，香港所有一芳與該微博帖文沒有關係，惟至今仍不時遭反修例人士針對。

劉心暉今日在其Facebook專頁貼文指：「今朝一擘大眼，有人傳來一啲咁美麗嘅畫面。原來有人晨早義務幫我地清潔返。」隨文附上數張市民帶備清潔用具及鐵梯的相片，將「被裝修」店舖的「共芳」招牌、「香港人反抗」的鐵閘逐一清潔，招牌亦被重新塗上白漆，恢復原貌。

對於有一芳香港分店在8月5日罷工，一芳台灣水果茶其後在微博發聲明，表示堅決維護一國兩制及反對暴力罷工。（一芳台灣水果茶微博截圖）

日前劉心暉亦有發表長文，無奈店舖再次被「小型裝修」，把「一芳」以噴漆塗鴉成「共芳」：「多謝大家琴晚幫我地招牌嘅新design…唯有冒着坐一年嘅風險帶住個豬嘴用天拿水抹左佢。」

他表示：「當群眾有一個共同敵人嘅時候就係最團結嘅時候。一時嘅誤解我可以理解。」上周有一間分店結業，他不希望大家的誤會，令一班努力儲錢加盟創業的真香港人受更多影響：「我講完之後唔係想大家盲目咁去狂買我哋啲嘢飲，只係當你有朝一日想飲嘅時候唔好誤會我哋係對家就可以。」

《香港01》今天曾聯絡劉心暉，但他對這次風波不願再多談。