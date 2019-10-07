【禁蒙面法】政府明早約6時公布交通情況　籲周二彈性上班上學

政府實施《禁蒙面法》後，激進示威浪潮進一步升級，港鐵數十個車站遭破壞、服務一度癱瘓，全港多處交通燈被毀失靈。不少市民擔心，在重陽節連假過後，周二（10月8日）的上班、上學日，交通或出現大混亂。 港府在周一（10月7日）晚上出稿，未有宣布周二停工停課，只表示鑑於明日各區交通及路面情況可能受到影響，政府發言人提醒市民出行前要注意交通消息及相關公布，並呼籲僱主及學校彈性處理因交通問題而遲到或未能上班上學的情況。運輸署會與公共交通營辦商協調後，會於明早6時左右公布最新的公共交通情況。

示威者闖入第一城站破壞。（蔡正邦攝）

政府引用《緊急法》實施《禁蒙面法》後，全港激進示威浪潮進一步升級，全港各公共交通設施遭受嚴重破壞，公眾關注政府會否宣布明天停工、停課，甚至再引用《緊急法》宣布明天放假。

然而，政府今晚僅透過聲明，呼籲明天彈性上班上課，政府發言人說：「僱主應體諒僱員的情況並作出彈性處理，這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。」此外，政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。

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由於有多個港鐵車站遭受破壞而需時復修，而道路情況亦可能因出現變化而影響公共交通包括巴士服務，運輸署會與公共交通營辦商協調後於明早六時左右公布最新的公共交通情況。 政府聲明

另外，對於家長關注子女的上課交通問題，政府發言人稱，教育局亦已籲請學校作適當安排，除彈性處理因交通問題而遲到或缺席事宜，亦應妥善照顧已返校學生，與家長保持溝通，並在放學時間，讓學生在安全情況下回家。

在醫療服務方面，政府發言人解釋：「所有公營醫療服務會繼續保持運作。如衞生署須暫停轄下部分服務，該署將會於明早九時左右作出公布。至於公立門診服務，基於各區或會出現不同程度的交通狀況，假如病人未能如期應診，病人無須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。此外，各區公立醫院急症室會繼續為有需要市民提供緊急醫療服務。」

至於公眾最關心的交通問題，政府發言人指，由於有多個港鐵車站遭受破壞而需時復修，而道路情況亦可能因出現變化而影響公共交通包括巴士服務，運輸署會與公共交通營辦商協調後，於明早6時左右公布最新的公共交通情況。運輸署呼籲市民留意最新的交通消息，並預留足夠時間出行。

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