【禁蒙面法】學者批法例害了警隊 　曾上街市民轟示威影響生活

政府在上周五（4日）宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，10月5日午夜起正式生效，但示威衝突依然持續。 中大公共政策研究所副主任黃偉豪今（8日）在電台節目中指出，《禁蒙面法》阻嚇作用不大，更會激化市民不滿，社會普遍擔心特首會否繼續引用《緊急法》去訂立更多規例。他認為，《禁蒙面法》執行困難，如警方執法會令人感到不合理；但如不執法，就令人感到條例並無作用，「政府民望和公信力低，警方去執行公信力低的政府訂出的法例，令自己都受損。」 另外，有市民致電電台，稱本來反對政府修訂《逃犯條例》，亦有上街抗議，但現時因為示威活動而影響到生活，不滿示威者所為。

中大公共政策研究所副主任黃偉豪認為《禁蒙面法》的阻嚇作用不大。（資料圖片／城市論壇網上截圖）

黃偉豪在港台節目《千禧年代》中表示，《禁蒙面法》阻嚇作用不大，無助政府「止暴制亂」，更會激化市民不滿，因而上街抗議，行動更因而升溫。他亦指出，社會討論焦點在於，特首會否繼續引用《緊急法》去訂立更多規例，並指出若訂立網絡方面的限制，對本港作為國際金融中心的地位打擊最大，因為網禁等同控制社會資訊流動，影響到香港是否可以維持國際金融中心的地位及基礎。

他續指，林鄭月娥國慶上京後推出《禁蒙面法》，亦令社會擔心是否北京要求立法，憂慮中央政府是否無懼影響香港經濟，也選用強硬手段處理示威，也擔憂如決定出於中央，迴轉空間較小。不過，他認為目前距離極權、軍政府「仲有好多步」，希望對政局有影響的人進諫政府，不要再朝這方向走。

自稱「和理非」的林先生致致電電台，表示過去一直支持民主黨，亦感政府修訂《逃犯條例》做法粗暴，曾上街遊行表達不滿。不過，現時他對示威者更感憤怒，因為他們破壞生活，「以往乘港鐵外出只需半小時，但現時卻需兩小時」，認為一般市民需要上班、上學，但示威者卻不斷破壞港鐵，對此感到心痛和憤怒

他又批評示威者圍毆他人，認為「咁樣等於無法無天」，示威者應與政府對話，同時強調社會撕裂政府好大責任。