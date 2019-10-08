保良局姚連生中學遭噴漆　校方：曾有學生糾紛　按校規處理

特區政府早前根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發連日的示威活動，校園亦遭到波及。今日（8日）位於荃灣的保良局姚連生中學校門口疑遭示威者「裝修」破壞，包括被校園外牆被噴漆、校內玻璃門疑遭硬物攻擊碎裂等。據了解，事源上周校內發生糾紛，中三學生遭中五學生毆打，疑涉政見問題；另外，校方在周五（4日）放學時要求部分學生需要等家長到達才可離開，被質疑「禁錮學生」。 保良局姚連生中學發聲明指，校方已即時調查事件並幫助受困擾的學生，並會按照校規懲處行為不當的學生。聲明亦澄清，校方並無禁錮學生的行為。

今午(8日)，記者到保良局姚連生中學門口視察，中學門口被人噴上「白色恐怖」、「還我放學自由」等字句。而在學校對面石芳樓墻身亦被塗污，寫上「光復姚連生」等字句。同時，在學校對出行人路，亦有工人正維修鐵欄，惟未知是否與事件有關。

姚連生中學昨日（7日）發布聲明指，學校上周有中五生「以肢體碰撞方式」對待中三學生，學校訓育組及輔導組已即時調查事件及協助受困擾學生，作出跟進，事情發生當日亦有老師對受影響的學生加以照顧及輔導。校方聲明，不容暴力發生在校園，會就事件按學校獎懲規則對行為不當的中五同學進行懲處及輔導。

聲明並表示，上周五（4日）放學後，校外有異常情況出現，強調校方作為托管人，為了保障學生安全，在諮詢家長意見後，家長表示希望親自到校接回子女，因而有部分學生放學安排有所改變。校方解釋，由於家長到校需時，於當日較晚時間才能到達學校，陪同子女一起離開。校方聲明，絕無任何禁錮行為。