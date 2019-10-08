《都市日報》獲日資收購　傳轉型發展　員工：9月糧未出

免費報《都市日報》本月初曾發內部通告，指公司獲日資買方全面收購，料於下月底前完成交易，並宣布暫停在港鐵站派報紙，重新規劃派發點，持續網絡業務。但有員工透露，編採部全職員工至今未收到9月份薪金，超出《僱傭條例》不得遲於工資期屆滿後7天「出糧」的要求，連同實習及自由工作者，受影響人數接近40人。

早前曾傳出財困消息的《都市日報》，有員工指至今未獲發上月薪金。（資料圖片）

據知，《都市日報》昨日召開員工大會，交代公司情況及透露將會轉型發展。有內部消息人士透露，都市日報編採部基層至中高層員工均面臨遣散，涉及港聞、財經、娛樂副刊員工，受影響人數約20人。其中港聞人手將由8人縮減至3人、娛樂則4人受影響。

除全職員工，自由工作者及實習員工亦遭拖欠薪金，合共約20人。消息人士形容，「有實習同學兩個月無糧出」，而自由工作者情況更差：「5月起無找過大部分freelance員工人工，最多個位講緊十萬蚊。問親會計部或社長，就次次都話下個月會全清（全數清繳），但其實7月講到宜家都未清過。」

據《僱傭條例》，僱主在任何情況下不得遲於工資期屆滿後或僱傭合約終止後7天。有《都市日報》員工直言，若公司未有做到「今日先出半份糧」的承諾，大多同事將不會等至下月遣散，而是即日起不再上班。