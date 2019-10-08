【10.8交通消息】港鐵大埔墟、寶琳站重開　多班九廣直通車取消

政府實施《禁蒙面法》後，示威浪潮持續，港鐵繼續成為示威者破壞的目標，另全港多處交通燈被毀失靈。截至中午12時，現時有11個港鐵車站仍然關閉，部分車站陸續重開。港鐵公司現正安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站、將軍澳站。 現時仍關閉的港鐵站包括：黃埔站、旺角站、觀塘站、將軍澳站、坑口站、兆康站、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站。

+ 13 + 12 + 11

【12:17】港鐵表示，以下班次的直通車亦會取消：

- 由廣州往紅磡的直通車班次Z805、Z809、Z819取消

- 由紅磡往廣州的直通車班次Z804、Z810、Z818取消

【12:05】港鐵表示，經工程團隊努力修復後，東鐵綫大埔墟站亦已重開。

仍關閉車站如下 :

觀塘綫 : 觀塘站、(旺角站)、黃埔站

荃灣綫：(旺角站)

將軍澳綫 : 將軍澳站、坑口站

馬鞍山綫 : 車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站

西鐵綫：兆康站

(有括號車站服務多於一條鐵路綫)

輕鐵

-4條路綫暫停，包括705, 614， 615 ，751P。

-由於天水圍站、天慈站、天湖站、銀座站、天榮站一段之信號系統受到嚴重破壞，該段之服務暫停。個別車站受到嚴重破壞，列車不停有關車站。天水圍西鐵站之乘客可到就近之天耀站𨍭乘輕鐵。

-706、751綫在天水圍區改道

-751綫在屯門區不停友愛站

+ 34 + 33 + 32

【12:00】運輸署表示，因車多關係，將軍澳隧道公路、寶琳路及寶琳北路的交通仍然繁忙。

由於個別港鐵服務未回復正常，以下專營巴士及專線小巴已加強服務：

（I）巴士服務

1. 馬鞍山–(i)往尖沙咀/尖東(九巴第281A號線、第281B號線及第87D號線)；及(ii)往港島(隧巴第982X號線)。

2. 將軍澳–(i)往港鐵牛頭角站(九巴第98A號線及第296A號線)；(ii)往蘇屋(新巴第796C號線)；(iii)往尖沙咀(新巴第796P號線)。

3. 旺角–九巴第215X號線(藍田–尖沙咀)及第234X號線(灣景花園–尖沙咀)。

4. 觀塘–往港島(隧巴第601號線、第601P號線、第606X號線及第619號線)。

5. 黃埔-(往尖沙咀的九巴第8號線及第8P號線；及往中環的隧巴第115號線)。

6. 大埔-九巴第74C號線上午7時及8時由九龍坑開出往觀塘之班次繞經廣福邨；港鐵接駁巴士第K12, K14, K17及K18號線延長至太和站。

7. 元朗–九巴第68A號線(朗屏邨往屯門公路轉車站特別班次)及第63X號線(洪水橋往西九龍站)。

8. 屯門–往九龍(九巴第67X, 260X號線)及往港島(隧巴第960號線)。

（II）專線小巴

1. 觀塘區來往廣田邨與裕民坊的九龍專線小巴第63號，來回程均會繞經鯉魚門道港鐵藍田站。

2. 黃埔前往尖沙咀的九龍專線小巴第6號線亦會加強服務及加開特別班次前往港鐵紅磡站。

(III) 渡輪和電車

渡輪和電車服務維持正常

【11:47】港鐵表示，經修復後，寶琳站現已重開。

港鐵現正安排免費接駁巴士來往寶琳站至調景嶺站，中途停坑口站、將軍澳站。現時有12個車站仍然關閉，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今天晚上8時結束。

關閉車站如下 :

觀塘綫 : 觀塘站、(旺角站)、黃埔站

荃灣綫：(旺角站)

將軍澳綫 : 將軍澳站、坑口站

馬鞍山綫 : 車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站

東鐵綫：大埔墟站

西鐵綫：兆康站

(有括號車站服務多於一條鐵路綫)

輕鐵

-4條路綫暫停，包括705, 614， 615 ，751P。

-由於天水圍站、天慈站、天湖站、銀座站、天榮站一段之信號系統受到嚴重破壞，該段之服務暫停。個別車站受到嚴重破壞，列車不停有關車站。天水圍西鐵站之乘客可到就近之天耀站𨍭乘輕鐵。

-706、751綫在天水圍區改道

-751綫在屯門區不停友愛站

機場快綫

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

-港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

-香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

直通車

- 來往上海的直通車班次Z99/Z100取消

- 其餘所有南行及北行班次維持正常