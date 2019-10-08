【10.8】港鐵今晚8時停駛　7間大學考慮交通情況、取消下午課堂

反修例運動持續，政府實施《禁蒙面法》後，示威浪潮進一步升級，港鐵數十車站遭破壞，全港多處交通燈失靈，港鐵列車服務將提早於今晚8時結束。中文大學、香港大學、理工大學均表示，受交通影響，取消今天（8日）下午6時半開始之課堂；教育大學則宣布取消今日下午4時半起之課堂。 至於科技大學更宣布，即日至本周五所有課程將於下午6時結束，下午6時或之後的課堂暫停；連同昨日已公布的城市大學及浸會大學，暫時共7間大學決定取消今日下午的課堂。

中大宣布，受交通服務影響及地鐵將於今晚8時關閉，中大將取消今天下午6時半起開始之課堂。(資料圖片)

據港鐵提供資料，截至中午12時，共有11個車站仍然關閉，包括黃埔站、旺角站、觀塘站、將軍澳站、坑口站、兆康站、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站；為騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，今日（8日）列車服務將提早於今晚8時結束。



中大、理大：港鐵8時關閉 取消下午6時半起課堂



中大宣布，受公共交通服務影響，以及港鐵站將於今晚8時關閉，中大決定取消今天下午6時半起開始之課堂，並提醒同學向其所屬學系及學院查詢相關安排詳情。中大重申，因應公共交通服務受阻，已通知各學系及單位彈性處理學生及教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。而理工大學亦表示，港鐵宣布全線將在晚上8點關閉，考慮到學生和工作人員安全，理大管理部門決定，以今天下午6時半「劃線」，未下堂及原定開始之課程均會在６時半暫停。



科大：暫停所有即日至本周五晚上６時後課堂



香港科技大學表示，顧及交通考慮，今日（8日）至本周五（11日）實施特別安排，所有課程將於下午6時結束，而6時或之後開始的任何課程將被取消。



至於港大亦表示，考慮到最新的交通服務情況，黃昏6時半起之課堂將會取消，同時提醒各部門及單位負責人按情況及活動性質決定需否取消原定活動。教大則公布，鑑於今日傍晚的交通情況，宣布今日下午4時半後的所有課堂將會取消。

另外，城大及浸大校方亦宣布取消今、明兩晚之課堂安排。城大昨日發通告指，今明兩日（8日至9日）會如常運作至晚上6時，所有晚上6時後開始之課堂將會取消，校方會彈性處理因交通情況而未能返校的教職員及同學，校方緊急事故應變小組將密切留意最新情況及作適當應變。

浸大校長錢大康則曾向學生發電郵，指有學生擔心交通狀況、道路障礙影響自身安全，大學決定取消今、明兩日的下午4時半後的課堂，校方將按需要為學生補課或提供網上學習。電郵中亦再次提醒學生遠離危險，有需要可致電緊急熱線：64669707 。