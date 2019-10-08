消息：政府傾向加快出售4萬伙租置單位　研提供額外折扣或津貼

施政報告即將出爐，預料房屋及土地政策將是「重中之重」。據了解，政府曾探討重推租置計劃的可行性，並與房委會探討。據悉，經討論後，政府傾向支持優先處理現時尚未出售的4萬伙租置屋邨單位，而非大規模恢復租置計劃。 消息指出，署方曾提出多個初步方案，包括再提供額外折扣或津貼等，但折扣率等詳細資料，會上則未有透露，上述建議當時仍未有定案。

房委會於90年代曾推出「租者置其屋」計劃，讓出租公屋的租戶可購置其租住的單位。（資料圖片／盧翊銘攝）

房屋署長應耀康於今年7月房委會公開例會上曾透露，現時本港共有39個租置屋邨，涉及約18萬個單位，當中約4萬個單位仍未賣出。他曾指出，房委會將研究如何加快出售餘下的4萬伙單位。

每年只收回千伙租置屋邨單位

據了解，在過去三年，當局每年只收回約千伙租置屋邨單位。按此推斷，料當局需耗時約40年，才能收回所有未賣出的單位，進度緩慢。據悉，政府曾探討重推租置計劃的可行性，並與房委會討論。消息透露，相比大規模恢復租置計劃，政府傾向優先處理現時尚未出售的4萬伙單位，並無意改變現行租置計劃的轉售限制。

據了解，政府曾探討重推租置計劃的可行性，並與房委會討論。（資料圖片）

擬提供額外折扣加快推售

根據現行租置計劃的規定，居於租置屋邨的租戶，若首年內購買單位可享全額「特別折扣優惠」（35%），在次年購買則可享有半額「特別折扣優惠」（17.5%）。若在租約生效後第三年購買，則不會享任何「特別折扣優惠」。

消息指出，署方曾提出多個初步方案，包括再提供額外折扣或津貼作誘因，鼓勵無意購買單位的租戶遷到其他屋邨，但署方當時未有透露詳細資料，包括折扣率、津貼金額等。

多人提倡重推租置

運輸及房屋局局長陳帆於去年12月間，曾在立法會表示，因混合業權產生的管理問題，政府無意重推租置計劃。

不過，自應耀康於7月表明，房委會將研究如何加快出售餘下的租置單位後，最近多個政黨及團體亦建議政府推出重推租置計劃。民建聯上月曾公布調查結果，稱有近9成公屋住戶支持重推計劃；公屋聯會亦曾提出六項建議，包括恢復「租者置其屋計劃」；而由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，亦建議重推租置計劃，並以市價25折定價。