【禁蒙面法】港鐵帶傳媒視察旺角站、觀塘站損毀情況

經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵今日（8日）重開大部份車站，只有13個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該11個車站；為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於晚上8時結束。 港鐵晚上安排傳媒到港鐵旺角站視察車站損壞情況，《香港01》將會直播。 【18:19】港鐵職員帶一眾記者到旺角站視察，現場多個廣告燈箱被毀。 【18:25】連接出口通道及大堂的大部份玻璃被打碎，地下仍有大量水跡，車站大堂多處以圍欄封閉。 【18:30】部份售票機、客務中心的玻璃及入閘機損毀嚴重，因有人曾觸碰車站的消防裝置，以致電梯上仍有當時所留下的水跡。

旺角站出入口被人放火。（余睿菁攝）

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港府在10月4日宣布訂立《禁蒙面法》後，加上社會問題一直未有平熄跡象，全港各區爆發連場激烈衝突。港鐵表示，港鐵自10月4日至7日持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，當中多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，港鐵在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務。

關閉車站包括 : 觀塘線 : 觀塘站、（旺角站）、黃埔站；荃灣線：（旺角站）；將軍澳線 : 將軍澳站、坑口站、寶琳站；馬鞍山線 : 車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站；東鐵線：大埔墟站；西鐵線：兆康站。註：有括號車站服務多於一條鐵路線。

輕鐵：4條路線暫停，包括705, 614， 615 ，751P；路線706 及 751需改道行駛並維持15至16分鐘一班，路線505、507、610、614P、615P及761P維持15至16分鐘一班；輕鐵列車將不停友愛、天榮、銀座、天湖、天慈、樂湖、天水圍輕鐵車站及大棠路站二號月台（往屯門方向）。

機場快線：由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。