【梁天琦上訴・直播】梁囚車離開高院　大批市民到場聲援、旁聽

前本土民主前線發言人梁天琦，於2016年農曆新年的旺角騷亂被控1項煽惑暴動罪、2項暴動罪和1項襲警罪。最終梁承認襲警罪，並於2018年6月因1項暴動和1項襲警罪，暴動罪被判監6年，襲警罪則被判囚1年，兩罪同期執行，當時律師預計梁2022年1月出刑滿出獄。 梁天琦與另外兩名同案被告盧建民及黃家駒就刑期提出上訴，三人案件同於今日在高等法院審訊，有市民一早前往法院排隊取籌旁聽，以及到場聲援。在早上約9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，部份人不時高叫「光復香港、時代革命」的口號。

【14:35】懲教署職員在場分隔市民，為囚車離開作準備。現場氣氛平和，聲援人士不時高叫2016年梁天琦的競選口號「光復香港、時代革命」。

10月9日梁天琦就刑期上訴，中午時分高等法院外到場聲援的市民愈來愈多。（歐嘉樂攝）

【13:50】中午午飯時分，法院外愈來愈多市民聚集，氣氛大致平和。有懲教署職員呼籲，聲援人士先上回行人路，並指接載梁天琦的囚車暫時未離開。該職員又承諾，囚車離開前會先通知；聲援人士亦答應上回行人路。不少在場聲援的人已經等候近四小時，等候期間有人看書、做功課。現場市民亦多次合唱歌曲《十八》，此曲在紀錄片《地厚天高》中，梁天琦曾用結他自彈自唱。

【13:35】大批聲援梁天琦的市民再度聚集於金鐘道，塞滿囚車出入口旁的行人道，部分人站出馬路，不過行車未受影響。

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梁的代表律師在庭上稱，梁放棄就定罪上訴，只會就減刑提出申請，又指，梁只被裁定發生在亞皆老街的衝突暴動罪成，惟法官判刑時佢指梁亦要就砵蘭街的事件負上責任，另原審官考慮到部份當晚發生的事情，包括有些縱火事件，是在梁被捕後才發生，認為量刑上有不穩當之處。上訴庭法官押後裁決。梁天琦在被帶離法庭前，亦有和旁聽人士揮手。

▼梁天琦出席高院刑期上訴▼

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大約早上9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，有人手持寫上「光復香港、時代革命」的大型黑色直幡，亦有人手持梁的肖像圖片到場。現場有示威者唱樂隊Beyond《十八》一歌，梁天琦曾於紀錄片《地厚天高》中，自彈自唱該歌。約9時40分，一度傳出梁天琦放棄上訴判刑，直接上訴定罪的消息。惟其後本民前官方telegram頻道指，此為誤傳，梁天琦只會就刑期上訴。