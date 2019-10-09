【梁天琦上訴．直播】高院審理刑期上訴　大批市民到場聲援、旁聽

前本土民主前線發言人梁天琦，於2016年農曆新年的旺角騷亂被控1項煽惑暴動罪、2項暴動罪和1項襲警罪。最終梁承認襲警罪，並於2018年6月因1項暴動和1項襲警罪，暴動罪被判監6年，襲警罪則被判囚1年，兩罪同期執行，當時律師預計梁2022年1月出刑滿出獄。

梁天琦與另外兩名同案被告盧建民及黃家駒就刑期提出上訴，三人案件同於今日在高等法院審訊，有市民一早前往法院排隊取籌旁聽，以及到場聲援。在早上約9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，部分人不時高叫「光復香港，時代革命」的口號。

《香港01》直播高等法院外情況。