【梁天琦上訴．直播】高院審理刑期上訴　大批市民到場聲援、旁聽

撰文：黃偉倫
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前本土民主前線發言人梁天琦，於2016年農曆新年的旺角騷亂被控1項煽惑暴動罪、2項暴動罪和1項襲警罪。最終梁承認襲警罪，並於2018年6月因1項暴動和1項襲警罪，暴動罪被判監6年，襲警罪則被判囚1年，兩罪同期執行，當時律師預計梁2022年1月出刑滿出獄。
梁天琦與另外兩名同案被告盧建民及黃家駒就刑期提出上訴，三人案件同於今日在高等法院審訊，有市民一早前往法院排隊取籌旁聽，以及到場聲援。在早上約9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，部分人不時高叫「光復香港，時代革命」的口號。
《香港01》直播高等法院外情況。
▼梁天琦出席高院刑期上訴▼
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大約早上9時，高等法院外已有過百名身穿黑衣、戴口罩的市民聲援，有人手持寫上「光復香港、時代革命」的大型黑色直幡，亦有人手持梁的肖像圖片到場。現場有示威者唱樂隊Beyond《十八》一歌，梁天琦曾於紀錄片《地厚天高》中，自彈自唱該歌。約9時40分，一度傳出梁天琦放棄上訴判刑，直接上訴定罪的消息。惟其後本民前官方telegram頻道指，此為誤傳，梁天琦只會就刑期上訴。
本土民主前線前發言人梁天琦因暴動和襲警罪去年被判囚6年，惟當時陪審團未能就暴動罪達成大比數裁決，該罪需要重審。直至今年3月22日，梁天琦獲判暴動罪不成立。據其律師透露，梁預計於2022年1月19日出獄，同時他已就原審的定罪提出上訴。(資料圖片/張浩維攝)