【美國直擊】UCLA經濟學家：貿易戰中方應讓步　藉此改革經濟結構

中美貿易戰膠着超過一年，國務院副總理劉鶴率團抵達華盛頓，當地時間周四將會重啟中美高級別經貿磋商。美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森預測中心（Anderson Forcast）最新中美經濟報告顯示，今年上半年美國從中國進口的產品，按年大跌300億美元，歐盟超越中國，成為美國最大的進口來源地。 以美國為主的北美市場，雖然只佔中國出口的20%，但貢獻中國94%的貿易順差，UCLA經濟學家俞偉雄接受《香港01》專訪時分析，貿易戰若持續令企業出走，將動搖中國供應鏈，中國應借貿易談判，改革自身經濟結構問題，「如果自己模式行得好，為什麼有香港民眾的抗議？高經濟成長作為唯一目標，已經不是人民想要的。」他更指香港近月的衝突侵蝕了作為金融中心最重要的兩大元素－－法治和信任，港府應該回應民意。

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歐盟取代中國 成美國最大進口來源地

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森預測中心，10月發布最新的季度中美經濟報告，表明中美貿易戰持續，若美國按計劃在12月將餘下1,400億美元產品加徵15%關稅，如果從中國進口的貿易量不變，美國國庫每年將因此獲得近1,200億美元稅收（表一）。

數據顯示，今年上半年美國從中國進口的產品，按年跌大跌300億美元，歐盟超越中國，成為美國最大的進口來源地（表二）。而同期美國出口到中國的貨品，亦按年跌120億美元，是出口地中跌幅最大的（表三）。

中國進出口貿易維持平穩（表四），比較中國與主要地區的出口（表五）和進口（表六）數據，以美國為主的北美市場，雖然只佔中國出口貿易的20%，但北美貢獻中國94%的貿易順差（表七），預計今年達3,960億美元。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森管理學院（Anderson School of Management）經濟學家俞偉雄指，香港近月的衝突侵蝕了作為金融中心最重要的法治和信任，港府應該回應民意。（勞顯亮攝）

貿易戰令製造商出走 影響供給鏈根基

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）安德森管理學院（Anderson School of Management）經濟學家俞偉雄，接受《香港01》專訪時指出，從數據上已經看到貿易戰對中美兩國的影響，但美國貢獻中國大部份貿易順差，貿易戰對中國經濟影響更大，而美國亦增加從其他國家進口商品，若談判膠着，或會令更多中國製造商出走，動搖中國供給鏈。

「多拖一天，沒有妥協的結果，就會讓多一家中國的製造商出走，一家一家地出走，就鬆動了中國最有優勢的供給鏈。」俞偉雄直言，近年中國的環保、勞工法規限制增多，加上工資上漲，製造業成本愈來愈高，但製造商仍留在中國的其中一大原因，是不同生產的供給鏈均可在中國國內找到，若製造商出走，將令中國優勢漸漸消失。

副總理劉鶴（左二）將於星期四，在華盛頓展開新一輪中美高級別經貿磋商。圖為劉鶴、商務部長鍾山（右一）與美國貿易代表萊特希澤（左一）、財長姆努欽（左三）7月在上海談判時的合照。（視覺中國）

或借貿易談判「騰籠換鳥」 改革經濟結構

中國近年積極開拓一帶一路等新興國家市場，不過以美國為主的北美市場，仍貢獻中國最多的貿易順差，俞偉雄覺得，中國現階段難以用一帶一路等新興國家，來取代對美國經貿的依賴。

他認為特朗普的談判策略是「進三步退兩步」，不斷增加，但美方要求並非喪權辱國的不平等條約，認為中國需要在談判中妥協，更可藉此改革中國國內經濟結構的問題，衝破以往國企改革的阻力，「中國需要『騰籠換鳥』、釜底抽薪」。

中國有鷹派認為，要對美國強硬，貿易談判中不要妥協，但俞偉雄直言，過去二三十年經濟高速增長的「中國模式」，犧牲環保、個人利益、不同意見，現在已經到了瓶頸期，「如果自己模式行得好，為什麼有香港民眾的抗議？高經濟成長作為唯一目標，已經不是人民想要的。」

中美貿易代表，周四將返回談判桌。（美聯社）

對話強硬成為兩黨共識

中美貿易戰亦從關稅層面，逐漸燃燒至科技層面，美國對華為下達禁令，限制美國企業向華為銷售產品，但禁令的寬免期不斷延長，特朗普反而在美國國內被指責軟弱。俞偉雄直言，雖然貿易戰對美國的農業有所影響，但對美國整體經濟影響不大，股票市場亦持續高企，加上意識形態之爭令對話強硬成為民主共和兩黨共識。

「美國過去幾任總統都不敢這樣做，怕影響美國經濟，特朗普開頭起來打貿易戰，有這樣的膽識，發現經濟沒有什麼影響，以後的人都會繼續努力做下去。」俞偉雄認為，中國勿期望用拖延戰術，將談判拖延至美國大選，甚至期望特朗普連任失敗令民主黨上台。

美國總統特朗普打響對華貿易戰，並逐漸成為民主共和兩黨共識。（美聯社）

反修例風波動搖香港法治和信任

中美貿易戰亦令香港經濟蒙上陰影，從貿易數據上看，今年上半年美國出口到香港的貨物下跌36億美元，反修例示威衝突的影響仍然未知。不過俞偉雄直言，香港在中國經濟、資本和金融中扮演重要角色，作為金融中心，國際覺得香港有法治、制度值得信任，但過去多個月的示威衝突，警察執法問題場面不斷重播，令人覺得法治和信任被侵蝕。

香港享受一國兩制的政策，部份美國限制出口到中國的產品，可以出口到香港。俞偉雄直言，中國需要繼續利用香港作為投資、籌資、資產管理和金融中心，但若衝突愈演愈烈，侵蝕法治和信任，香港不止會失去過去的香港，中國也會失去香港，因此港府應該回應民意。