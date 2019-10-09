【禁蒙面法】被指密斗車載「速龍」　警：考慮不同方法接載作拘捕

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，政府宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，全港多區爆發激烈衝突，未有平息的跡象。網上有片段拍攝到警方在黃大仙以密斗貨車運載「速龍小隊」警員，被指是警方清理示威者路障的新策略，又有示威者架設路障，截查載有休班警員的車輛。警察公共關係科回覆《香港01》指，警方會考慮使用不同方法打擊這類違法行為，包括以不同交通工具去接載警務人員作出拘捕行動。

網上有片段拍攝到警方在黃大仙以密斗貨車運載「速龍小隊」警員，被指是警方清理示威者路障的新策略。（網上截圖）

警：不會公開行動細節

近日有示威者在各區設置路障，截查載有休班警員或親屬的車輛。網上亦有有片段拍攝到警方在黃大仙龍翔道，以密斗貨車運載「速龍小隊」警員，被指是警方清理示威者路障的新策略。警方回覆《香港01》表示，會考慮使用不同方法打擊這類違法行為，包括以不同交通工具去接載警務人員作出拘捕行動；惟部署屬行動細節，警方不會公開。

近日有示威者設置路障。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

另外，警方在周一（7日）亦曾於多個地點，包括屯門、元朗、荃灣、將軍澳、黃大仙及東區打擊「非法路障」，共拘捕了17男2女，年齡介乎13至32歲，涉嫌「非法集結」、「身處非法集結時使用蒙面用品」、「藏有攻擊性武器」、「阻止警務人員執行職務」等。

警方重申上述行為危害道路使用者的安全，並有機會干犯非法集結罪、刑事恐嚇罪或遊蕩罪。一經定罪，非法集結罪及刑事恐嚇罪最高可判處監禁5年；遊蕩罪最高可判處監禁2年。