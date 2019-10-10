【傑出教學獎】中大機械工程助教引機械手臂　解數學概念奪獎

今年教資會傑出教學獎得獎者名單今日（10日）出爐，當中新晉教學人員組別獎由，香港中文大學機械與自動化工程學系助理教授劉達銘奪得。他將「機械手臂」引入課堂，讓學生能即時用數學知識控制機械人，有助學生理解艱深、抽象的數學概念。 「機械手臂」甚至令學生增加對課堂熱誠，由上課時，只有老師會問「有冇人唔明」，至現時學生會「自己舉手，我唔明啊你過來啦！」

大學教育資助委員會（教資會）今日（10日）舉行傑出教學獎頒獎典禮，以表揚教資會資助大學學者的優秀教學表現和成就，獎項包括一般教學人員組別、新晉教學人員組別及隊伍組別。

新晉教學人員組別傑出教學獎，由香港中文大學機械與自動化工程學系助理教授劉達銘奪得。（侯彩琳攝）

引入機械手臂教學 推行小組課堂

新晉教學人員組別傑出教學獎，由香港中文大學機械與自動化工程學系助理教授劉達銘奪得，教資會讚揚他引入「體驗課堂」 ，利用學習工具幫助學生加深理解抽象的數學、機械化的概念，令學習變得更有趣。

劉達銘自2017年起，為他所任教的機器人學入門（Introduction to Robotics）設計「體驗課堂」。他將全班約70人分成多個小組，每4個學生能使用一個機械手臂。當學生將數學題目的答案經電腦輸入機械手臂後，便可觀察機械手臂的動作變化，以學習如何用數學控制機械人。同時，為增加與學生互動機會，劉達銘亦將以往的大課（Lecture）和導修課（Tutorial）合併，平日課堂由他和四位導師同時執教。

傳統教學並非最好 憂學生難應用數學概念

劉達銘自2015年起在中文大學執教鞭，他指，執教第一年仍運用傳統方法教學；惟機械人學（Robotics）涉及較多抽象、三維的概念，不但難解釋，亦難單靠在白板上繪圖作說明。劉達銘指，感覺傳統教學模式「未必係最好」，又擔心學生未能將數學轉化到實際應用上；他指，數學概念環環相扣，最擔心「當學生一開始有唔明，後面嘅都唔明」，因此萌生將「機械手臂」加入課堂的想法。

引入「體驗課堂」後，學生興趣大增，課堂氣氛亦變得活躍。劉達銘指，傳統課堂上，大多只有老師會問「有冇人唔明」，但現時學生卻會「自己舉手，我唔明啊你過來啦！」

一般教學人員組別傑出教學獎，由香港浸會大學政治及國際關係學系副系主任Tushar Chaudhuri奪得。（侯彩琳攝）

語言教育結合社會議題 浸大教授助千人學語言

一般教學人員組別傑出教學獎，由香港浸會大學政治及國際關係學系副系主任Tushar Chaudhuri奪得。Tushar Chaudhuri領導的The ILLSA Project教學計劃，將語言教育和全球性議題結合，讓學習外語的學生運用外語共同討論社會議題。

項目目前，已經接觸逾千名中學和大專學生，讓香港及歐洲16間大學和逾20間中學的學生建立聯繫。

隊伍組別傑出教學獎有由香港大學核心課程「跨學科行動 」團隊奪得。（由左至右）核心課程總監林格睿領導，團隊成員包括教育學院副教授胡曉、人文學院（比較文學）教授馬蘭清、建築學院副院長（教學）彭文輝、 生物醫學學院副教授及副總監（教學）唐柱霖。（侯彩琳攝）

港大核心課程「跨學科行動 」團隊獲隊伍組別獎

而隊伍組別傑出教學獎則由香港大學核心課程「跨學科行動 」團隊奪得。團隊由核心課程總監林格睿領導，團隊成員包括教育學院副教授胡曉、人文學院（比較文學）教授馬蘭清、建築學院副院長（教學）彭文輝、生物醫學學院副教授及副總監（教學）唐柱霖。

該課程內容涵蓋科技、人文、全球議題、中國四大範疇。教資會指，課程有助開拓學生知識及社會視野，同時培養學生必要技能，協助學生應對人生中的種種困難。

教資會教學獎每組得獎者可獲得50萬元的獎金，當中45萬元，將供得獎者進行提升教學質素的計劃，而另外5萬元的現金獎，則作為對得獎者教學表現及成就的鼓勵。