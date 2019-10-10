【10.10市況】勞工處籲僱員彈性下班　有商場、政府服務提早關閉

反修例風波持續，《禁蒙面法》自上周六（5日）生效以來，連日來各區示威浪潮不斷，今日適逢台灣的「雙十節」，有網民號召「愛國愛港 愛中華民國」快閃慶祝活動，料於多個商場遍地開花，亦有網民發起集會，於下午5時在尖沙咀警署外，聲援811右眼中彈重創少女。 尖沙咀美麗華廣場中午率先宣布，基於訪客、商戶及員工的安全考慮，商場及停車場將提早於下午4時30分起關閉；康文署則宣布，油尖旺區九龍公園的所有設施將提早於下午四時關閉，預料稍後將陸續有商場或連鎖店提早關門。

【15:00】勞工處呼籲僱主，在考慮交通及路面情況後，如有需要，就僱員下班的安排作出彈性處理，認為這有助維持良好的勞資關係及確保僱員安全。勞工處發言人說：「僱主應因應交通及路面情況，彈性安排僱員下班，讓需要乘坐公共交通公具的員工可順利回家。僱主並應體諒僱員的個別情況而作出彈性處理。」

【14:45】入境事務處表示，由於公共交通服務受到影響，全部九間智能身份證換領中心將會在晚上8時暫停服務。已預約的市民可提前於今日較早時段或在稍後日子前往智能身份證換領中心辦理換證手續，而無須重新預約。如有查詢，請於辦公時間內聯絡相關的智能身份證換領中心。

名稱 地址 電話號碼 1.港島智能身份證換領中心 灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室 3521 1688 2.東九龍智能身份證換領中心 觀塘偉業街223-231號宏利金融中心2樓1號室及宏利金融中心A座3樓1B號室 3150 8288 3.西九龍智能身份證換領中心 旺角登打士街56號家樂坊12樓 3520 4100 4.荃灣智能身份證換領中心 荃灣德士古道50號荃薈2樓S201號鋪 3150 8308 5.沙田智能身份證換領中心 沙田安群街3號京瑞廣場1期地下G26號鋪及1樓123號鋪 3150 8500 6.上水智能身份證換領中心 上水龍琛路48號上水匯7樓 3150 8600 7.屯門智能身份證換領中心 屯門田景路31號良景邨良景廣場L4樓L414B號鋪 3150 8668 8.元朗智能身份證換領中心 元朗西菁街23號富達廣場地下50號鋪 3150 8618 9.將軍澳智能身份證換領中心 西貢將軍澳唐賢街23號帝景灣地下20-26號鋪 3150 8690

驚安之殿堂表示，由於突發事件，基於安全理由，將於10月10日下午4時30分至10月11日早上10時暫停營業。（驚安之殿堂fb截圖）

【13:43】康樂及文化事務署宣布，由於附近或會出現特殊情況，油尖旺區九龍公園的所有設施將提早於下午四時關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。



巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【13:30】位於美麗華廣場的驚安之殿堂、24小時營業的表示，由於突發事件，基於安全理由，將於10月10日下午4時30分至10月11日早上10時暫停營業。



【12:00】尖沙咀美麗華廣場中午宣布，基於訪客、商戶及員工的安全考慮，商場及停車場將提早於下午4時30分起關閉。

(美麗華廣場FB截圖)

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