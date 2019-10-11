【施政報告】關注低收入團體：應一年一檢在職家庭津貼金額

立法會將於下周三（16日）復會，行政長官林鄭月娥將於當日到立法會宣讀《施政報告》。多個關注低收入家庭的團體今日召開記者會，提出政府應調整在職家庭津貼的申請工時門檻，將現時的每月144小時下調至每月72小時。團體同時指政府應就在職家庭津貼設立金額調整機制，一年一檢。

多個關注低收入家庭的團體，提出政府應調整在職家庭津貼的申請工時門檻。（資料圖片）

爭取低收入家庭保障聯席、循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心、葵涌劏房居民大聯盟、觀塘關注基層聯盟、關注學童發展權利聯席、關注綜援低收入聯盟、張超雄議員辦事處、邵家臻議員辦事處今日(11日)舉行聯合記者會，就在職家庭津貼提出建議。

團體指出，現行的在職家庭津貼，對零散工的狀況仍然忽視，而近年基層工種散工化情況嚴重，開工不足的工友為數不少，但現時工時要求每月維持144小時，工時門檻過高令部分工友得不到保障，而即使政府容許申請家庭合併工時，但直到現在為止，只有1158戶家庭經合併工作而成功申請津貼。團體認為，應降低工時門檻至每月72小時。

同時，團體指出，前屆施政報告中提出調高津貼金額，惟此方式如同「派糖」，而在職家庭津貼作為恆常性措施，應有其檢討機制及調高金額。團體認為應先研究低收入家庭的開支狀況，再訂立較合理的補償金額，同時設立金額調整機制，一年一檢。