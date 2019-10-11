【逃犯條例】印尼團體聲援支援中槍女記者　抗議領事館不作為

在9月29日港島的遊行當中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼疑被警方的橡膠子彈射傷。其代律師之後向傳媒表示，醫生告知Indah其右眼瞳孔受到外力衝擊而破裂，將永久失明，至於永久損傷程度，需待手術後才可評估。 印尼移工網絡今日（11日）發起聲援活動，數十位印尼工人聚集在銅鑼灣印尼領事館門前，抗議印尼政府不作為。

活動發起人之一的Sringatin。（袁澍攝）

▼9月29日印尼女記者受傷情況▼

主辦方表示今次活動是為了向印尼政府表達政治危機對在港移工造成的負面影響。主辦者之一的Sringatin表示，她和中槍的印尼記者Veby認識超過4年，上星期亦去醫院探望，當時Veby受傷的眼睛已經失去視力，身體虛弱，還需要休息。她表示，Veby遭到射擊後，印尼政府未有任何實際行動保護自己的國民，令印尼移工感到憂心。她表示，印尼政府和港府和中國政府都有經濟往來，因而選擇忽略他們的遭遇，她表示憤怒。

批評印尼政府未有行動保護國民

另外，自10月初網上開始流傳「印尼姐姐每日收3000元參與示威後被捕」的假消息，其後更有印尼領事館官員轉發，警告在港印尼女工「你們什麼也不知道，別做多餘的事情。」Sringatin希望印尼政府可以澄清消息，並找出假消息來源，讓傳播假消息的人負上責任。

另外一名來自移工網絡的Suwarni則表示她對印尼政府的作為很憤怒，希望印尼政府保護國民，促請港府停止暴力對待任何人，她並提及早前亦有印尼人在港示威被捕，希望政府釋放相關人士。

社民連成員梁國雄亦出席聲援活動，他譴責警察暴力濫權，並認為暴力對待記者，就是損害新聞自由。

在聲援活動後，印尼領事館有人員前來接受團體提交聲明。