虛擬實境有助智障人士掌握生活技能　仁濟醫院藉以訓練智障學員

智障人士受先天認知能力較弱影響，學習能力比其他人低，不少均不能獨立生活，為協助他們熟習日常生活環境，仁濟醫院社會服務部透過虛擬實景(VR)，為智障學員進行訓練；有學員指，以往有一段長時間不敢外出購物，惟經訓練後，以減少日常生活中的誤會。 仁濟醫院社會服務部今日(11日)，發表「利用流動應用程式於智障成人生活技能訓練成效研究計劃」報告，發現利用虛擬訓練能提升智障學員的生活技能，令學員較易適應新的環境，更容易改善其行為。提供相關技術的思穎創新科研有限公司行政總監葉智斌指出，虛擬訓練比傳統訓練更方便，不受場地及人員的限制，能夠有效訓練學員不同的生活技能。

仁濟醫院社會服務部今日（11日）發布「利用流動應用程式於智障成人生活技能訓練成效研究計劃」報告，發現利用虛擬實景的訓練能夠有效訓練輕度至中度智障學員操作工具的能力。

智障人士學習能力較低 需要更密集訓練

思穎創新科研有限公司行政總監葉智斌指，智障人士受先天認知能力較弱影響，學習能力比其他人低，需要更多時間及練習。他又指出，不少智障人士都不能獨立生活，八成智障人士需要與家人同住。

而虛擬實景的訓練能夠讓學員先適應陌生環境，訓練他們日常生活中最常用的技能。訓練內容分為三部分，包括於超市購物，煮食及清潔廚房的環節。學員需要參與十次，每次30分鐘的訓練，而每次訓練的難度都會逐漸提高。

葉智斌指出虛擬訓練能有效改善智障人士行為，讓他們更容易熟悉新環境。（王珮殷攝）

葉智斌指出，虛擬實景訓練能夠為學員提供過渡性訓練，讓智障學員熟悉真實生活中的不同場景。而虛擬實景能夠因應訓練場地而模擬不同場景，比傳統訓練更易舉行。而且，虛擬訓練不用專業人士也能進行，長遠能夠帶來經濟效益。他又指出，仁濟醫院將繼續在服務單位中提供虛擬實景訓練，讓更多智障人士都能受惠。

學員示範虛擬訓練到超市購物，他需要按購物清單選取正確的物品，並到收銀處付款。（王珮殷攝）

參與訓練學員不再擔心 願意嘗試煮食及出外購物

曾參與虛擬訓練的伍國偉表示，參與訓練後對他的日常生活帶來很大改善。他表示自己以前不敢在家煮食，因為害怕明火及煮食程序出錯。但經過訓練後便多了嘗試自己在家煮食，也對自己更有信心。他亦表示，虛擬訓練的場景與他真實的家很相似，所以會更多嘗試做家務。

另外一名訓練參與者周穎珊則表示，一開始參與訓練時十分不習慣，帶上虛擬眼鏡後又覺得不舒適，難以掌握訓練用的手柄，但習慣後便能輕易地操作。

她憶述，一次到超市購物後，忘記付款的經驗，令到她曾在一段長時間，都不敢再出外購物；但在參與虛擬訓練後，令她熟識購物的程序，因此在外出購物時，會記得離開前要先付款，不會再造成之前的誤會，亦不會擔心外出購物會尷尬。