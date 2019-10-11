【10.7衝突】男警進入產房　屯門醫院：警離開後醫生才為孕婦檢查

反對《逃犯條例》及《禁蒙面法》引發的風波持續，10月7日警方在屯門拘捕了一名19歲孕婦，其後鬧出有男警進入屯門醫院產房風波。 有關風波傳出4天後，警察公共關係科署理總警司江永祥在今天下午4時的例行記者會上，終於承認一名男警員曾進入過產房的獨立調查間，並稱「同事敏感度有改善空間」。 記者向屯門醫院及醫管局查詢男警進入產房會否延誤病人接受檢查等問題時，屯門醫院回覆指，該名孕婦在男警進入產房核對資料後，接受醫生檢查，醫護人員會根據孕婦的臨床情況，決定檢查的緩急先後。

網上流傳男警在病房外留守情況。(資料圖片／網上圖片)

警方撤回FB警員無入過產房tag

當相關的風波傳出後，警方曾在社交平台Facebook專頁發文，題為「警方澄清 -- 闖入産房看守傳言」，內容指被捕孕婦在「產前病房」留醫，而一男一女警員一直在房間外看守，期間並無進入該房間，並強調警方一直尊重個人私隱，在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。

不過，及後有聲稱是屯門醫院助產士在網上發帖文，指當該名被捕孕婦在「產房」接受檢查時，有警員曾經進入。其後屯門醫院亦證實，男警在護士及職員陪同下，曾到產房內的獨立檢查間與孕婦核對資料。惟警方再無就此事及傳媒的查詢作回應，昨晚警方在Facebook專頁發帖時，曾在帖文中標籤「#事件中警務人員從未進入過產房」，不過其後又把標籤刪去。

警察公共關係科署理總警司江永祥今天終承認有男警入產房。 （余睿菁攝）

江永祥：同事敏感度有改善空間

直至今天在警方例行記者會上，警察公共關係科署理總警司江永祥承認，在事件中，有男警曾進入過產房的獨立調查間，核實被捕者的身份，並稱事前有向醫護人員了解是否合適。他又指，警方尊重院內不同人士私穩，警員在取得資料後已盡快離開，警員留意到現場有其他人士關注事件，因此警方也立時作出回應，找女警代替男警。

江永祥稱，警方程序並無仔細提及如何在婦產科病房處理被捕人，承認「同事敏感度有改善空間」。而對於有報道質疑孕婦被延遲送院，他就稱，該名孕婦在10月7日晚上10時20分被捕，在約10分鐘後已入屯門醫院。

10月7日警方在屯門拘捕了一名19歲孕婦，其後鬧出男警有無進入屯門醫院產房的風波。 （資料圖片）

屯門醫院表示，該名孕婦在男警進入產房核對資料後，在同一獨立檢查間接受醫生檢查，全程只有醫護人員在場。發言人表示，醫護人員會根據孕婦的臨床情況，決定檢查的緩急先後。

對於未來院方及醫管局會如何與警方進行協調，對於有醫護人員要求明確設立有法律基礎指引，去保護病人的回應等問題時，屯門醫院回覆稱，一般而言，孕婦的家屬和其他人士如有工作需要，可獲准進入產房的指定範圍。產房一貫採取措施，確保孕婦在接受檢查和生產期間私隱得到保障。

至於記者查詢警員在產房逗留了多長時間、警員進入產房時孕婦是否仍未穿好手術袍等，院方並無正面回應。