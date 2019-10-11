不滿被嘲「廣東話唔正」　五旬夫婦毆打鄰居4人　判入獄12至26月

居於石蔭邨的五旬夫婦，因曾被鄰居的女兒嘲笑「廣東話唔正」，指她把「關門喇」說成「三文魚」，兩家人因而積起怨來。有次夫婦在鄰居一家4人出外時再起爭執，結果大打出手，兩夫婦把鄰居一家打傷，其中鄰居的女戶主更被打至昏迷，五旬夫婦早前被裁定傷人等5罪成，案件今(11日)在區域法院判刑，法官指女被告被嘲笑口音，不會減輕她與丈夫犯案的嚴重性，判男被告入獄2年2月，女被告亦要入獄1年。

男被告為楊建波，女被告王瑜珍因為傷人及刑毀等罪，分別被判入獄26 及12月。(資料圖片)

男被告為楊建波，女被告為操普通話的王瑜珍，二人均54歲。兩夫婦被裁定一項有意圖傷人罪，及一項襲擊致造成身體傷害罪；楊另有一項有意圖傷人罪及一項盜竊罪；王另有一項刑事毁壞罪。

被告見事主家出門拍攝打鬥收場

案情指，被告夫婦與事主一家均居於石蔭邨，兩家人常因噪音等問題，向來關係不好。去年6月9日，事主夫婦與女兒，及男戶主的姊姊等(4人年齢22至72歲)離開單位時，見被告用手機拍攝他們，事主的女兒即用手機反拍，兩家人互相對罵，最後大打出手，男事主的妻子遭被告打至暈眩，事主女兒想拍下情況，即被女被告阻擋鏡頭，女被告並抓事主女兒的手臂，眾人最後打作一團。

男事主妻子被打至昏迷

警方接報到場，事主妻子被打至昏迷，吐出紅色物體，診斷後證實眼皮受傷，腦硬膜急性血腫，眼眶及頭皮血腫及髂脊有骨頭碎片，男事主亦被打玉鼻骨骨折，男事主的手機期間亦遭扔出窗外損毀。

被告求情透露會搬走

兩被告在求情信表示，已反思了自己的行為，女被告不想影響子女，亦擔憂年老患病的母親。其大學畢業的子女亦撰信感謝父母，指一家生活愉快，並透露他們一家會搬走。

案件編號：DCCC881/2019