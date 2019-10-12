【逃犯條例】楊潤雄：正處理數十宗教師個案　仍相信教育界專業

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個月，日前政府更引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，惹起社會爭議。教育局局長楊潤雄今日（12日）出席商台節目「政經星期六」，談及近日有較多年輕人被拘捕，認為情況令人擔心。他又提及，教育局正跟進數十宗與反修例有關的教師個案，但仍然相信大部分老師仍保持專業。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄於節目上談及，於開學後及實施《禁蒙面法》的前後日子，年輕人被捕數字相對較多，稱情況令人擔心。他認為除校方有責任教授年輕人正確價值觀外，社會及家庭的教育同樣重要；他以年輕人跳閘為例，指當有港鐵員工執法時，不時有成年人上前保護，認為行為給予年輕人錯誤觀念。他又提及，互聯網對年輕人的影響大，惟於網上有假新聞及未會知道網友的真正身分，故日後會就此投放更多資源。

學生之間相處不應戴口罩

政府於上周訂立《禁蒙面法》前，教育局曾對學校發出信件。楊潤雄解釋信件用意為怕學生不知道有相關條例，希望學生不會因此誤墮法網。他又談及《禁蒙面法》不會在校內實行，但認為除宗教及健康理由外，學生之間的相處不應該戴口罩；他又稱，若學生以口罩表達訴求，變相迫令其他同學去表態，亦對學校的運作不好。

楊潤雄指，學生參與人鏈活動有機會構成非法集會。（資料圖片／盧翊銘攝）

正處理數十宗教師個案

楊潤雄提及教育局正處理數十宗與反修例有關的教師個案，不過認為大部分老師仍然保持其專業。理工香港專上學院講師（HKCC）陳偉強近日批評有關規例刑罰過輕，認為應以暴動罪重判示威者。相關言論惹起學生不滿，日前與課堂上與學生理論，期間被包圍指罵，陳更以「暴徒」形容學生。其後校方表示陳偉強本學期會暫停課堂教學。楊潤雄認為學生行為影響學術及言論自由，不應以群眾活動、不禮貌對待老師。他續稱尊重校方決定，但指若涉及懲罰成分，則不會贊成。

楊潤雄又稱明白好多人對近日風波有強烈感受，不少人均會稱「你聞過催淚煙未？你被警棍打過未？」坦言明白現場感受深刻，亦難以忘記。但他認為社會應繼續一起向前行，重新建立互信。

楊潤雄在節目後見記者時，被問及政府研究深層次矛盾的時間表，他回應指，政府有內部討論，看看有什麼深層次問題需要去研究，用什麼形式、是否需要委員會去運作亦需要時間去考慮。他也希望過程中與社會更多人士討論，反駁指並非無了期準備，希望在適當的時候提出建議，從而看看下一步怎麼樣。