【10.12和你Shop．直播】港鐵10時收車　示威者到沙田站破壞閘機

反修例風波未息，政府訂立《禁止蒙面規例》後，示威仍然持續。有網民再發起今日（12日）下午到港鐵旗下商場「和你Shop 」，包括沙田連城廣場、九龍站圓方、九龍灣德福廣場、荃灣綠楊坊、青衣城、將軍澳POPCORN，稱會進行流動式只看不買。 《香港01》記者到多個港鐵商場直擊，發現部分美心旗下的食肆照常營業，但今晚會提早關門。 下午4時許，過百名市民在沙田新城市廣場中庭聚集，高叫「光復香港時代革命」等口號、唱歌及默哀。大部分人均有戴上口罩以反抗禁蒙面法。在禁蒙面法下，以顏料畫上難以識別容貌的妝容也是違法，故有人特意化了小丑妝到來。有市民表示，不滿禁蒙面法只適用於市民，警隊蒙面卻不受限，更令市民無法投訴警員，對此感失望。

激進示威者再破壞沙田站，港鐵職員落閘。（麥凱茵攝）

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【21:37】沙田站受破壞，港鐵職員落閘。

【21:32】一批激進示威者突到沙田站，用長鐵枝打爛客務中心玻璃及射水，並破壞多部閘機。

有網民發起蒙面大派對，以示反對「禁蒙面法」。（梁鵬威攝）

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【20:05】將軍澳Popcorn的UNIQLO及周大福已經落閘，其他商店則繼續營業。

【20:00】九龍灣德福廣場：商場內未見有人聚集，人流如常；目測有4間店鋪拉閘關門，惟商場職員指，店鋪以往一般於10時或11時才關閉。

【19:40】沙田新城市廣場：一批市民摺紙鶴，並拼成「Free HK」字樣。

【19:35】九龍灣德福廣場：UNIQLO已落閘，商場職員指該店今晚提早在7時關閉。

10月12日，沙田新城市廣場：市民李小姐不滿禁蒙面法只適用於市民，警隊蒙面卻不受限，更令市民無法投訴警員，對此感失望。她又指，過去的合法示威遊行均有帶5歲的小朋友上街，「因為係為咗佢哋未來。」（梁鵬威攝）

【19:00】荃灣綠楊坊：晚上未見有人聚集，荃灣站內秩序大致正常，多部售票機的紙幣入口被封，故間中有市民到客務中心購買單程票。

【18:20】九龍灣淘大商場： 商場人流與平時相若，店鋪如常營業；吉野家正常營業。而在商場內的名創優品(Miniso)亦正常營業，惟門口被白色板遮蓋。而商場外的交通銀行則沒有營業，被白色圍板圍起，其門口貼出告示指由於突發事件，ATM機服務暫停，直至另行通知。

【18:10】將軍澳 Popcorn：將軍澳港鐵站內人流不斷，Popcorn出口約一半閘機暫停服務，故站內設有幾部臨時閘機。港鐵職員人手有明顯增加，部分手持感應器讓乘客拍八達通入閘。站內中國銀行自助銀行正常服務，美心西餅亦正常營業。

【17:52】沙田新城市廣場：聚集的市民開始散去，並大叫「放飯呀！」大家又互相呼籲「今晚8點到9點，蒙面法派對見！」

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【17:50】九龍灣德福廣場：未有人聚集，人流仍絡繹不絕，場面和平。

【17:30】沙田新城市廣場：聚集的市民不時唱起《願榮光歸香港》、《試問誰還未發聲》等社運歌曲，又為近日多宗命案的死者默哀。

荃灣綠楊坊：仍未見有人聚集，大多店舖如常營業。鄰近的荃灣港鐵站今日有提供鐵路服務，只是荃灣站A出口有半邊閘門被關上，另外半閘亦沒完全開啟。荃灣站外早前被塗鴉的外牆已陸續修復，大多口號字句已被紅色油漆覆蓋，牆壁以橙色膠條圍起，並貼上油漆未乾的告示，但其中一幅被圍封的牆上再次被噴上「香港人反抗」的黑色字句。至於荃灣港鐵站內大多店舖如常營業，只有美心集團旗下之美心西餅及東海堂分店未有開門。

【16:55】沙田新城市廣場：有市民貼上文宣，冀建新的連儂牆。

【16:38】沙田新城市廣場：市民李小姐不滿禁蒙面法只適用於市民，警隊蒙面卻不受限，更令市民無法投訴警員，對此感失望。她又指，過去的合法示威遊行均有帶5歲的小朋友上街，「因為係為咗佢哋未來。」

【16:32】荃灣綠楊坊：大部分商店如常營業，暫未見有人聚集。

九龍灣淘大商場：

【16:20】將軍澳Popcorn：人流不斷，大部分商店正常營業，商場運作順暢。商場內偶有戴上口罩及身穿黑衣的市民路過，他們並沒有聚集。戴上口罩的張先生稱，「戴口罩因爲想表態，想話畀政府聽無人會驚禁蒙面法。」他透露現正出發到油尖旺區跟朋友見面，故不會在將軍澳停留。戴上口罩及身穿黑色裙的陸小姐自稱「和理非」，她表示「呢排星期六靜咗，出嚟想支持吓和你Shop活動，依家四圍無人聚集，都唔知去邊好。」

10月12日下午約3點50分，沙田新城市廣場有零星戴口罩的市民聚集。（麥凱茵攝）

【16:15】沙田新城市廣場：有近百市民在中庭聚集，高叫「光復香港時代革命」等口號。大部分均有戴上口罩以反抗禁蒙面法。在禁蒙面法下，以顏料畫上難以識別容貌的妝容也是違法，故有人特意化了小丑妝到來。

【15:55】沙田新城市廣場：中庭暫時僅得數名戴口罩人士聚集，雖然不少有身穿黑色上衣及戴口罩的市民由沙田站出站，但未見他們在連城廣場或新城市廣場停留。

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【15:52】

政府發稿，指下午3時左右，九龍塘站內被投擲汽油彈，政府發言人譴責「暴徒」罔顧市民人身安全。事件中無人受傷，站內設施受到嚴重損壞。警方已派員到場處理，九龍塘站G1及G2出口現暫時封閉。警方警告暴徒，停止違法行為。警方對一切暴力違法行為，予以嚴厲譴責，必定跟進調查。警方亦提醒市民保持警覺，遇到危險要盡快逃離，並報警求助。

【14:15】港鐵沙田站維持正常服務，部份出入口關閉。連城廣場美心西餅並無營業。

【13:58】德福廣場：丼丼屋及美心皇宮仍正常營業，有不少食客等候入內。德福廣場2期人流與平時相若，未見有人聚集。

【13:56】綠楊坊：元氣壽司亦正常營業，且有多人等候入座。

荃灣綠楊坊：

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【13:40】德福廣場：Starbucks暫停營業，其店舖標誌、店面被白布遮蓋，店舖被圍欄圍封。

【13:37】綠楊坊：暫停營業的星巴克不設鐵閘，只用桌椅圍封，放上有閉路電視監察的英文告示牌，目測店內外多達十部閉路電視。

【13:35】將軍澳Popcorn：依然人流不斷，有零星市民身穿黑衣或戴上口罩，未見聚集情況。Starbucks暫停營業，並以布蓋住店面。

【13:20】將軍澳廣場：美心旗下的Starbucks及東海堂餅店今日暫停營業，並以白色板封店。廣場內的中國銀行今早正常營業，下午關行後亦以白色板封住。

【13:15】 德福廣場：未見有穿黑衣的市民聚集，商場內店舖仍正常營業。

【13:05】荃灣綠楊坊：綠楊坊內人流不絕，但未見有身穿黑衣的市民聚集，美心旗下的星巴克、美心西餅均未有開門；其中星巴克則貼上暫停營業標誌。有不少市民對店舖關門感到意外及不滿，「點解會唔開架！」。至於美心皇宮、丼丼屋等旗下商店則正常營業，兩店門外均有市民等候入座，但美心皇宮以紅紙封起舖名。而中國銀行櫃員機服務維持正常。另外，商場內的中旅社則在門外貼出告示，表示今日營業至中午12時，而明天（13日）將暫停營業。現場未見有明顯加強保安。有路過市民向中旅社拍照，記者上前詢問是否要入內報名或辦理證件，他笑言：「唔係啦！睇吓佢係咪摺咗咋！哈哈！」

【13:00】將軍澳Popcorn：一、二期內商舖均正常營業，優品360及美心旗下餐廳Simply Life、翠園職員表示未收到提早關店指引。商場內人流暢旺，與平常周末無異；暫未見有加強保安或疑似示威人士聚集。將軍澳popcorn內Vans正常營業，未見店內有顧客。將軍澳Popcorn內翠園正常營業，不乏食客。

九龍灣德福廣場：

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【12:30】德福廣場：美心集團旗下的元氣壽司仍正常營業，店外貼出告示指今日（12日）店舖關門時間為9時半。而同為美心集團旗下的美心皇宮亦正常營業。時至約12時半，德福廣場人流與平時相若，幾乎所有店舖正常營業，保安人手未見加強；商場顧客服務中心職員指，商場為24小時運作，店舖一般於晚上11時關閉，今日尚未接獲通知店舖將提早關閉。德福廣場內Vans正常營業。

【12:20】新城市廣場：一期8樓的三間美心集團旗下酒樓照常營業，不乏食客進內光顧，以及等待安排位置。新城市喜茶門口以圍板封起，排龍人潮不再，店內只有零星顧客。

【12:10】將軍澳Popcorn：Simply Life照常營業。優品360正常營業，顧客不少，但店舖門外招牌被破壞而封住。

【12:00】連城廣場：美心西餅沒有營業，門口被噴上「黑心美心」、「罷買」等塗鴉。而商場內美心集團旗下的魚尚仍然營業。

【11:50】德福廣場：美心food2 正常營業，門外貼出告示指星期六營業時間為上午6時半至晚上9時，惟店舖在門口圍起白色圍板。德福廣場內翠園及早前被標籤為福建幫背景的優品360仍正常營業。

【11:35】德福廣場：職員表示東海堂今天不會營業，店舖拉閘。早前荃灣一間名創優品（miniso）遭到破壞，德福廣場名創優品正常營業，惟店舖外的標誌已被除去。美心皇宮照常營業。

沙田連城廣場：

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政府10月4日宣布引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》後，有網民發起到港鐵旗下數間商場「和你Shop 」，結果多間商場在4日晚及5日早上，紛紛宣布暫停營業。

將軍澳POPCORN：