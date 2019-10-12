【10.7衝突】男警入產房　徐德義：會檢討如何改善　防事件再發生

反對《逃犯條例》及《禁蒙面法》引發的風波持續，10月7日警方在屯門拘捕了一名19歲孕婦，其後鬧出有男警進入屯門醫院產房風波。事隔數天，警方昨天（11日）終於承認一名男警員曾進入過產房的獨立檢查間，並稱「同事敏感度有改善空間」。 食物及衞生局副局長徐德義今（12日）出席活動後回應事件，被問到警方做法是否合理時，他稱根據雙方的解釋，警員進入產房前，曾知會醫護人員，醫護人員也有通知病人，「相信過程中有程序做了」。而醫管局及警方未來會檢討，研究如何防止類似事件發生，改善做法，保護病人私隱及安全。

徐德義稱，醫管局及警方未來會檢討，研究如何防止類似事件發生，改善做法，保護病人私隱及安全。 （資料圖片／林若勤攝）

被問到警方入產房做法是否合理時，徐德義表示，根據雙方的解釋，警員進入產房前，曾知會醫護人員，醫護人員也有通知病人，「相信過程中有程序做了」，而未來如何增加敏感度、令病人感覺良好一點及得到適當私隱保護，相信醫管局及警方會再去考慮如何改良做法。

他並指，醫管局一直十分重視病人私隱及接受服務時的安全，醫管局與警方有兩層溝通機制，分別是總部與警民關係科、個別急症醫院與當區警區，「希望在個別事件做得好一點」，未來檢討後，可以防止類似事件發生，保護病人私隱及安全。

另外，徐德義提到政府十分關注每年的流感高峰期，已經開展了本年度的疫苗資助計劃，也擴展了至幼兒中心，政府已預訂了80多萬劑疫苗。雖然未知私家醫生購買了多少疫苗，但他預計經過政府宣傳，並加大了對學校、50至64歲的人士的疫苗資助，相信今年接受疫苗注射的人數會比去年多。而政府未來會評估噴鼻式疫苗的成效、接受程度。