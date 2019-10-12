【10.12交通】入高鐵站須帶車票證件　機鐵下午3時後只停香港站

反對《逃犯條例》修訂的示威衝突持續，政府以《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，衝突更加劇。有市民發起今日（10月12日）在九龍區遊行，反對《禁蒙面法》，亦有人發起在多區商場「和你shop」只看不買。 因應香港西九龍站附近有公眾活動進行，高鐵西九站正實施客流管理措施，如前往西九龍站乘搭高速鐵路，請帶同即日車票或購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用K出口。如經柯士甸站前往香港西九龍站，屆時請依照職員指示。

【15:00】機場快線：

機場快線下午3點後，只停香港站及機場站。

7月7日九龍區大遊行，高鐵西九站亦曾有限制進出措施。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【14:00】高鐵：

由於香港西九龍站附近有公眾活動進行，車站正實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。如前往西九龍站乘搭高速鐵路，請帶同即日車票/購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用K出口。如經柯士甸站前往香港西九龍站，屆時請依照職員指示。

【11:20】直通車：

直通車服務來往上海至紅磡的直通車班次Z99、Z100取消，其餘所有南行及北行班次維持正常。