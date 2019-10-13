「優化升降機計劃」首階段納1400升降機　明年初接受第二輪申請

市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌，提及發展局上周五（11日）宣布計劃動用約20億元，擴大「優化升降機資助計劃」，市建局已為約5,000部已參與計劃的升降機完成排序，當中獲納入為首輪資助名額的約1,400部升降機；韋志成透露，資助計劃的第二輪申請預計於明年年初展開。

發展局上周五（11日）宣布計劃動用約20億元，擴大「優化升降機資助計劃」，並於2020-21財政年度開始，協助有需要的業主優化額外約3,000部舊式升降機。韋志成在網誌中提及，「優化升降機計劃」於今年3月接受首輪申請，在8月1日截止時，市建局共收到約1,200宗申請，扣除少數不合資格的個案，例如非住宅樓宇、業主主動撤回申請或升降機並無欠缺必須進行優化的安全裝置等，合資格的申請個案約共1,170宗，涉及約5,000部升降機。

發展局上周五（11日）宣布計劃動用約20億元，擴大「優化升降機資助計劃」，市建局已為約5,000部已參與計劃的升降機完成排序，當中獲納入為首輪資助名額的約1,400部升降機。（資料圖片）

他亦在網誌中列出數項評估合資格個案的主要因數，包括資助計劃涵蓋升降機系統內七個安全裝置項目，當中欠缺「必須優化裝置」較多；機齡較高的升降機；每個樓層只有一部升降機直達的樓宇，以及已接獲改善命令個案。

韋志成表示，市建局根據上述主要因素，為約5,000部已參與計劃的升降機完成排序，當中獲納入為首輪資助名額的約1,400部升降機，超過九成的機齡達到35年以上，以及完全欠缺四項「必須優化項目」；亦有約八成在首輪資助名額內的升降機，設於每個樓層只有一部升降機可以直達的樓宇。而市建局亦從本月初開始，陸續向申請人寄出首輪申請結果及優先次序通知書，然後安排個案主任，按排序分批聯絡申請人，協助有關籌組優化升降機工程的工作。

為免升降機業界在計劃實施初期對相關工程服務突然湧現大量需求的承受力，避免因「求過於供」而令工程費用飆升，甚至影響工程質量，以致最終令業主承擔結果。韋志成透露資助計劃將分階段進行，期望以循序漸進的方式推展計劃。獲納入為首輪名額的1,400部升降機，將於未來兩年展開優化工程。同時，政府已採取多項措施，加強行業的人才培訓，逐步增加行業的專業技術人員，以處理擴大優化升降機計劃下額外的優化工程。

未納入首輪資助的申請 將自動登記申請第二輪

他指在首輪申請中，未獲納入首輪資助名額的合資格申請個案，只要業主繼續履行妥善維護升降機這項基本責任，安排合資格的承辦商為其升降機進行適當的定期檢驗和保養，升降機均可安全運作。而市建局資助計劃的第二輪申請亦預計於明年年初展開，韋志成表示，在首輪申請中未獲納入資助名額的合資格個案，將會自動登記於第二輪的申請個案中，與其他第二輪的合資格申請個案，一併以相同的風險評估機制重新排序。市建局將於本周開始，陸續向這批申請個案寄出通知書，通知業主上述安排。