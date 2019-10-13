【10.13交通消息】港鐵旺角、將軍澳、葵芳、葵興、沙田關站

修例風波持續逾四個月，示威浪潮至今仍未平息，有網民號召今日（13日）再於全港各大商場發起罷買行動。 由於有設施仍未修復，不少公共交通運作仍受影響，港鐵除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束；而機場快線服務亦有調整，下午3時起，只提供來回機場及香港站服務。而受示威影響，多個港鐵站關閉。 已關閉的港鐵站：旺角、將軍澳、葵芳、葵興、沙田、荃灣、荃灣西、第一城、沙田圍、觀塘、全線輕鐵。

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【18:53】港鐵站內廣播：旺角站即將關閉

【18:30】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線：18, 31, 34, 36, 41M, 42M, 51, 238M, 243M, 261X, 268M, 282, 283, 284, 296A, 296C, 296D, 296M

改道路線：1, 1A, 2, 2A, 2X, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 39M, 41, 41A, 42A, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 47A, 47X, 48X, 49X, 52X, 53, 57M, 58M, 58X, 59M, 59X, 60M, 60X, 61M, 61X, 62X, 63X, 64K, 66M, 66X, 67M, 67X, 68M, 68A, 68X, 69M, 69X, 72, 72X, 73X, 75X, 80K, 80M, 81, 81K, 83K, 85, 86, 87D, 88, 88K, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238X, 249X, 264R, 265B, 265M, 268X, 269D, 269M, 271, 278X, 280X, 290, 290A, 290X, 299X, 307, 673, 904, 905, 961

龍運

改道路線：A31, A33X, A41, A41P, A47X, E31, E32A, E33, E41, E42

【18:25】新巴城巴32條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：2, 8H, 18X, 77,82, 85, 99, 102,104, 112, 117, 118, 171, 606, 608, 682, 701, 701A, 796C, 798, 904, 905, 930, 930X, 970, 970X, 971, A12, A20, A21, E21, E21A

【18:17】港鐵表示，因應車站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，以下車站已暫時關閉，列車將不停有關車站：

•觀塘綫: 觀塘站

•荃灣綫: 葵芳、葵興及荃灣站

•將軍澳綫: 將軍澳站

•東鐵綫: 沙田站

•馬鞍山綫: 沙田圍及第一城站

•西鐵綫: 荃灣西站

【18:08】港鐵葵興站關閉

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【17:51】港鐵表示，由於現時有人進入沙田站並影響車站運作，為保障乘客及員工安全，列車不停該車站，車站亦需要關閉。

【17:50】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，九巴及龍運巴士路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

九巴

停駛路線

18, 31, 34, 36, 51, 261X, 268M, 282, 283, 284

改道路線

1, 2, 6, 9, 10, 16, 24, 27, 37, 40, 13D, 1A, 2A, 2X, 30X, 33A, 35A, 36B, 39A, 39M, 3C, 6C, 6F, 41, 41A, 41M, 42A, 42M, 43, 43B, 44, 44M, 45, 46, 46X, 47A, 47X, 48x, 49X, 52X, 53, 57M, 58M, 58X, 59M, 59X, 60M, 60X, 61M, 61X, 62X, 63X, 66M, 66X, 67M, 67X, 68M, 68A, 68X, 69M, 69X, 72, 72X, 73X, 80M, 81, 85, 86, 87D, 88, 89, 93K, 95, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 203E, 213D, 234A, 234B, 234X, 238M, 238X, 243M, 249X, 265B, 265M, 268X, 269D, 269M, 278X, 280X, 290, 290A, 290X, 296C, 296D, 307, 678, 904, 905, 961

龍運

改道路線

A31, A33X, A41, E31, E32A, E33, E42

【17:40】運輸署表示，因道路狀況，下列路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(來回方向)部份行車線

-太和路(大埔海濱公園方向)近南運路

【17:38】港鐵表示，因應有公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，荃灣綫荃灣站及西鐵綫荃灣西站需要關閉，列車不停該兩個車站

目前需要關站及暫停服務的情如下：

觀塘綫： 觀塘站

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

(更新) 荃灣綫：荃灣站

(更新) 西鐵綫：荃灣西站

輕鐵：全綫暫停服務

【17:30】港鐵月台廣播：荃灣、荃灣西站已停

【17:20】新巴城巴1條路線暫停服務，34條日間路線需改道行駛。

暫停路線：B3M

改道日間路線：2,7, 8H, 18X, 82, 85, 99, 102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,606, 608, 682, 701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 970, 970X, 971, A12, A20, A21, B3, B3X, E21, E21A

【17:15】九巴表示，因應新界及九龍多區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

停駛路線：32P, 268M

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【16:30】新巴城巴1條路線暫停服務，23條日間路線需改道行駛。

暫停路線：B3M

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 970, 970X, 971, A20, A21, B3, B3X, E21, E21A

【16:15】新巴城巴22條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 930X, 967, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【16:05】新巴城巴20條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 170,171, 182,701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【16:05】港鐵表示，目前需要關站及暫停服務的情況如下：

觀塘綫： 觀塘站

馬鞍山綫：沙田圍站，第一城站

機場快綫：九龍站、青衣站、博覽館站 (暫停服務)

輕鐵：全綫暫停服務

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【15:52】港鐵表示，馬鞍山綫沙田圍站由於被人破壞，為保障乘客及員工安全，現時該站需要關閉，馬鞍山綫列車亦不停沙田圍站

【15:48】港鐵觀塘站關閉，輕鐵全線暫停

【15:37】輕鐵761P, 751, 705及706需要暫停

【15:21】港鐵表示，受到天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P, 751及706綫暫停服務。

【15:20】新巴城巴18條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, B3A, E21, E21A

【15:10】新巴城巴17條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, E21, E21A

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【14:48】運輸署表示，因道路狀況，下列油尖旺的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(深水埗方向)部份行車線

【14:40】九巴表示，因應各區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務

【14:00】城巴B5號線今日由欣澳及港珠澳大橋香港口岸開出的尾班車時間，分别為下午10時10分及10時15分。

【13:55】港鐵宣布直通車服務資訊更新:

- 由廣州往紅磡的直通車班次Z805、Z819取消

- 由紅磡往廣州的直通車班次Z806、Z810、Z818取消

- 其餘所有南行及北行班次維持正常

港鐵表示，由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫除了機場快綫外、輕鐵及港鐵巴士服務，今日將提早於晚上10時結束。

另外，機場快線列車將於下午3時起，來回方向只停機場站及香港站，直至全日服務結束為止。

九龍站的市區預辦登機服務將於下午 2 時起暫停，直至全日服務結束為止，而香港站的市區預辦登機服務將維持正常。

此外，輕鐵路綫705及706 已作整合，705，706及751綫在天水圍區需改道行駛，751綫在屯門區不停友愛站；610綫班次調整至每15分鐘一班；所有輕鐵車輛將不會行經友愛、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍輕鐵車站。

▼10.6全港多區衝突▼