【10.13交通】多條巴士線改道　4條輕鐵線暫停　港鐵晚上10時收車

修例風波持續逾四個月，示威浪潮至今仍未平息，有網民號召今日（13日）再於全港各大商場發起罷買行動。 由於有設施仍未修復，不少公共交通運作仍受影響，港鐵除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於晚上10時結束；而機場快線服務亦有調整，下午3時起，只提供來回機場及香港站服務。

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【15:37】輕鐵761P, 751, 705及706需要暫停

【15:21】港鐵表示，受到天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P, 751及706綫暫停服務。

【15:20】新巴城巴18條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, B3A, E21, E21A

【15:10】新巴城巴17條日間路線需改道行駛。

改道日間路線：102, 104, 112, 117, 118, 171, 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, A21, E21, E21A

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【14:48】運輸署表示，因道路狀況，下列油尖旺的路段暫時阻塞/封閉：

-彌敦道(深水埗方向)部份行車線

【14:40】九巴表示，因應各區最新交通情況，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務

【14:00】城巴B5號線今日由欣澳及港珠澳大橋香港口岸開出的尾班車時間，分别為下午10時10分及10時15分。

【13:55】港鐵宣布直通車服務資訊更新:

- 由廣州往紅磡的直通車班次Z805、Z819取消

- 由紅磡往廣州的直通車班次Z806、Z810、Z818取消

- 其餘所有南行及北行班次維持正常

港鐵表示，由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各綫除了機場快綫外、輕鐵及港鐵巴士服務，今日將提早於晚上10時結束。

另外，機場快線列車將於下午3時起，來回方向只停機場站及香港站，直至全日服務結束為止。

九龍站的市區預辦登機服務將於下午 2 時起暫停，直至全日服務結束為止，而香港站的市區預辦登機服務將維持正常。

此外，輕鐵路綫705及706 已作整合，705，706及751綫在天水圍區需改道行駛，751綫在屯門區不停友愛站；610綫班次調整至每15分鐘一班；所有輕鐵車輛將不會行經友愛、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍輕鐵車站。

▼10.6全港多區衝突▼