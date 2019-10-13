【10.13示威】政府：「蒙面暴徒」於多區施暴施襲　針對警員襲擊

反修例風波持續，今（13日）有網民發起18區遍地開花罷買行動，惟下午起演變成多區嚴重衡突。政府今（13日 ）晚表示，對「蒙面暴徒」再次於全港多區施暴施襲表示極度憤慨，又指有「暴徒」針對警務人員進行襲擊，以利器割傷警員頸部、圍毆警務人員並嘗試奪取其裝備、向警車投擲汽油彈導致警車着火、向旺角警署投擲多枚汽油彈，並以磚頭等硬物攻擊警務人員，對警務人員安全構成嚴重威脅，形容「令人髮指」。

政府今（13日）晚表示，嚴厲譴責「暴徒」的襲擊行為，警方亦定必全力追究。對有人在網上不斷發放指控警務人員的失實言論，政府發言人呼籲市民須認清事實，以防被誤導。發言人亦向受傷警員致以慰問。

另外，政府又稱有「暴徒」響應近日網上策動的「遍地開花」行動，在多區肆意破壞政府及港鐵設施，更有不少地方被縱火。政府又指，有「暴徒」襲擊其他市民，亦有人針對傳媒機構施襲。有人在多區堵路，癱瘓交通，嚴重阻礙消防和救護工作；亦有人向港鐵沙田站路軌投擲雜物、破壞輕鐵路軌，威脅乘客及港鐵職員的人身安全。此外，對於有人於黃大仙焚燒國旗，政府批評這是挑戰國家主權，亦涉違反《國旗及國徽條例》。

最後，發言人指出，政府強烈譴責「暴徒」的暴力行為，將以最大決心遏止暴力，又呼籲和平示威的市民與「暴徒」劃清界線，維護香港法治核心價值，與政府共同努力回復社會秩序。

▼10.13全港多區衝突▼