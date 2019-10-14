【禁蒙面法．直播】將軍澳醫院聲援　同事：張醫生與胞弟同被捕

全港多區昨天（13日）均有市民響應網上發起的罷買活動，惟活動其後演變成衝突，在將軍澳Popcorn商場內亦有人被捕，其中一名男子其後被證實為將軍澳醫院內科醫生。 有醫護人員隨即發起今天（14日）在將軍澳醫院內靜坐，以聲援該名醫生，大約一百人出席；亦呼籲其他醫院的醫護人員戴上黑口罩、黑絲帶工作，以表達對警方濫暴的憤怒，及對所有被捕醫護人員的支持。 《香港01》今日中午會在將軍澳醫院直擊現場情況。

將軍澳醫院黃醫生表示，今日出來聲援被捕的同事張醫生之外，亦想表達香港人權被打壓的問題。

參與靜坐的將軍澳醫院黃醫生表示，被捕張醫生是其同事，形容張醫生是有禮、容易相處及願意溝通的工作伙伴。他透露，張醫生與其胞弟昨日一同被捕，現已有法律支援給予他們。黃醫生昨日亦有到Popcorn商場，惟到場時張醫生已被警方制服。黃醫生又稱，張醫生家住該商場附近，並引述其家人說，張並沒有參與商場示威活動，只是途經商場。他坦言，自己有責任站出來，以向外界表達反對港人的人權受到剝削、打壓。

昨天在將軍澳Popcorn商場內，有三人被捕。據現場消息指，三人無穿黑衫，當時只在現場指罵警員，後來隨即被捕，其中一名被捕者向在場人士透露，自己在將軍澳醫院工作。消息指，該被捕人士姓張，是將軍澳醫院的內科醫生。