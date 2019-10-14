【禁蒙面法】港鐵兩直通車班次取消　乘客可於30日內退票

港鐵今日（14日）中午表示，由廣州往紅磡的直通車班次Z819，以及由紅磡往廣州的直通車班次Z818均會取消，其餘所有南行及北行班次維持正常。港鐵表示，受影響旅客可於即日起的30日內，到香港或內地售票點辦理退票手續。

港鐵今日中午表示，由廣州往紅磡的直通車班次Z819，以及由紅磡往廣州的直通車班次Z818均會取消。（資料圖片）

另外，今日機場快線服務亦有調整，由晚上10時起，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，中間不停九龍站及青衣站；九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務會暫停。市區預辦登機服務方面，九龍站的市區預辦登機服務，由晚上9時起暫停；香港站的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘。

至於輕鐵服務，705，706， 751及751P線在天水圍區需改道行駛，705及706 已作整合，751線在屯門區不停友愛站。另外，所有輕鐵路線調整至每15-20分鐘一班，而且所有輕鐵列車將不會行經友愛、天恆、濕地公園、天秀、天悅、翠湖、天榮、銀座、天湖、天慈、天水圍輕鐵車站。

港鐵表示，所有重鐵車站今日服務維持正常，不過為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，除了機場快線，港鐵其餘各線、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。