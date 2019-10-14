【不小心過馬路案】審足20個月　律師陳辭變爭拗誰更浪費時間

一宗行人不小心過馬路，由去年一月開審，正式審訊用上近91天，歷時達20個月，今(14日)終下達裁決，尼泊爾籍女被告被裁定罪名不成立，惟控辯雙方仍要就訟費作爭拗，案件12月20日會重返法庭繼續辯論，辯方更揚言要索7位數訟費。 裁判法幾乎每天都處理交通案件，大多可在半天至一天便審結。然而這案在東區法院審理的案件需時特別長，除了因為這案曾衍生過三次司法覆核申請，對專家證人的盤問冗長，裁判官更與辯方律師經常就大小問題爭拗，甚至連誰在浪費法庭時間，也可隨時拗上一個下午，令案件不斷押後續賽，最後連高等法院法官也罕有地作出干擾，下令暫委特委裁判官何麗明要盡快處理。

裁判官何麗明在審理一宗行人不小心過馬路案，審足91日才有裁決。(資料圖片)

涉案控罪最高刑罰罰款500元

尼泊爾籍女被告Thapa Kamala（34歲），被控於2016年4月在大潭道過馬路時，遭的士撞傷，被告被票控不小心過路，但她認為司機超速有超速之嫌否認罪。被告面對控罪的最高刑罰僅罰款500元。

被告在2017年6月首次提堂，再經過3次提訊，去年1月10日由特委裁判官何麗明主審，控方會傳召兩名證人，包括一名的士司機，及一名專家證人。

大律師梁耀祥(左)因曾問裁判官何麗明是否瘋的，何官曾稱要發出拘捕令。據悉，該拘捕令最終未有簽批。(資料圖片)

就100元保釋金引發司法覆核

然而案件開審第二天，被告聲稱上廁所，下午回法庭時遲到一分鐘，何官卻要她付100元保釋金。被告不服，並就這決定先後提出過兩次司法覆核，案件更曾一度鬧至上訴庭。去年10月，上訴庭認為被告有爭辯理由，發還原訟庭聆訊，原定今年3月正式聆訊，律政司卻在之前一天與被告簽下同意書，讓被告取回100元保釋金，覆核案才告一段落。

控方專家證人被盤問多月

被告在申請司法覆核案的同時，東區的不小心過馬路審訊繼續，但進度緩慢。審訊第二天，控方專家證人已完成作供，惟辯方大律師梁耀祥盤問未完，案件因而押後。期間在去年1及4月，法庭又花了4天聆訊時間去討論何官是否存在偏見，及應否換官處理，何官最後拒絕退出案件。

案件至5月續審，辯方繼續盤問控方的專家仍然未完，案件又再押後至9月，為遷就各人的時間表，又起新一輪爭拗，辯方律師欲把案押後至12月，何官卻堅持9及10月的不同日子聆訊，更表明除非律師有案要上其他法庭，或是不在香港，否則不會完全遷就律師的時間表。

裁判官曾向辯方律師發拘捕令

然而案件斷斷續續審訊至今年1月，進入第40個聆訊當日，代表辯方的梁大狀與何官爭拗時說了一句：「你瘋的嗎？(Are you insane?)」這事生後不久，梁稱遭被告辭退，沒有再出庭，並由律師侯振輝繼續代表被告。然而，何官卻指梁當日的言帶侮辱，今年2月曾稱要向梁發出拘捕令。據悉，該命令最終未有簽批。

工程師盧覺強在本案曾為辯方作證，惟裁判官最終未有接納他專家證人的身份。(資料圖片)

質疑辯方專家證人身份用上10天

雖然案件的枝節頻生，但審訊仍繼續，並進入辯方案情，被告要求傳召有港版「神探伽利略」之稱，曾多次在不同的交通案件作證的工程師盧覺強作專家證人。惟盧上庭後，卻被質疑其專家身份，單就這討論亦用上10天，何官質疑盧只把法庭接納意見的案件呈上法庭，卻未有記錄法庭未有接納的案件，認為資料不實，最後亦不接受盧的專家身份。

收回是否代表道歉又起舌戰

即使被告已換了律師，但辯方與何官的唇槍舌劍持續，二人經常叠聲爭執，亦會為字眼爭拗，有次侯重提梁大狀庭上問何官是否發瘋一事，並指梁已即時說「收回」有關言論，侯認為梁有說「收回」，已有道歉之義。然而何官不接受這說法，更要侯提供論據支持，二人就此爭拗一番，侯仍堅稱其說法成立，何官反駁說「Good」有時會與「morning」一起用，不代表他們的意思一樣，又如「hello kitty」雖然有兩個英文字同用，但其意思卻不同，最後亦無接納侯指「收回」等於「道歉」的說法。

誰在浪費時間拗上一個下午

何官與侯律師除了會就字眼爭拗外，亦常會互批抨，如何官曾指聽不明侯的口英文口音，指他把「line G」讀成「奶豬」，又指侯在打「百搭牌」；侯亦不時重提何未有遷就律師時間表等，常為一個小問題便拗上一段時間。有次侯陳辭時，又再次重一些舊有論點，遭何官多次打斷，更指侯在浪費法庭時間，二人又再叠聲爭執，何官不禁問侯預計何時說完，侯未正面回答，何續提問，侯質疑何官根本不願聽他的陳辭，二人就此及誰在浪費時間等爭辯了一個下午，案件最後又再押後。

被告後來換了由律師侯振輝(左)代表，然而仍未阻到官與辯方的激烈爭辯。(林樂兒攝)

高院法官罕有干預命令盡快處理

辯方後來亦傳召盧的一名助理作供，該助理主要為盧作電腦準備，惟該證人作供期間需離港，審訊又被迫押後。後來控辯雙方同意毋須再傳召該證人，想案件直接進入結案陳辭，但何官不接受，並下令該證人必須回法庭完成口供，及讓控方盤問。

侯就此與何官又再起爭拗，何官仍不肯收回命令。被告最後於今年7月再提司法覆核。高院今年8月下達裁決，指案件只涉小事一宗，罕有地下令何官毋須再傳召該證人，並要她盡快聽取結案陳辭及審結這案。

案件重開一日完成結案陳辭

案件於今年8月底再開庭，並終於可作結案陳辭，雖然辯方作陳辭時仍偶見侯與何官爭拗的場面，但明顯較前克制，一天內便完成雙方的陳辭，雖然案件審逾一年半，但何官稱她可在個半月內準備好裁決。

被告稱身心受創索償170萬

這宗交通案件，除了衍生了3次司法覆核申請案，被告亦有指何官就她遲到1分鐘扣她100元保釋金的事，認為何官態度專橫，令她身心受創，早前入稟區域法院，要求何官賠償170萬元， 這案會於11月在區域法院審理。

何官在香港出生，曾任司法機構法庭傳譯，2001年取得倫敦大學法學士學位，一年後取得專業資格成為大律師。何於2012年5月獲委任為司法機構特委裁判官。根據資料，司法機構未有再與何官續任，故這宗交通案，亦會是何官這任期內的最後一宗案件。惟因為案件仍有訟費問題要處理，何官仍未能就此全身而退。