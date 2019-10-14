【明日大嶼】團體憂變「海上天水圍」　倡區會參選人反對計劃

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威浪潮，至今仍未平息。發展局局長黃偉綸早前指出，政府絕不輕易放棄明日大嶼計劃，民間團體「守護大嶼聯盟」今日（14日）直言，擔心明日大嶼會變成現場的反修例運動2.0，要求在周三（16日）公布施政報告當日，明確表明撤回明日大嶼計劃。 聯盟又會發起約章運動，倡區議會參選人簽署「要求撤回明日大嶼人工島計劃」，屆時市民可參考約章簽名結果，投票予心儀的候選人。

民間團體「守護大嶼聯盟」今日召開記者會，促請政府撤回明日大嶼人工島計劃。（王潔恩攝）

聯盟指出，明日大嶼計劃由特首林鄭月娥於去年10月的施政報告，期間無經過諮詢，而調查顯示過半民意反對，猶如政府修訂《逃犯條例》的翻版。

聯盟成員謝世傑指出，當初林鄭月娥提出時並無諮詢，全憑長官意志決定，而在政府提出明日大嶼計劃4日後，更有2萬人上街抗議，他批評政府一意孤行，不理民意。

聯盟又指，林鄭月娥曾在修例風波下，聲稱會用謙卑態度聆聽民意，但她仍未有回應民間訴求，甚至用緊急法推行《蒙面法》。他們及環團曾多次要求政府撤回明日大嶼計劃，但政府仍表明有關工作仍在進行、絕不輕易放棄此項目，反映政府「假謙卑，真霸道」。

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難助輪公屋人士

聯盟另一成員任憲邦說，明日大嶼是香港史上最昂貴、最具風險的項目。他指出，填海造地需時，難以協助現時輪候公屋的人士，而造地數量更遠超預期人口增長，加上擬議填海後只得一條隧道往來香港等，擔心明日大嶼最終只會變成「海上天水圍」。

他重申，香港並非無地，政府應優先發展棕土，又批評政府無勇氣收地。他說，在如今的政治或社會氣氛下，政府不應再孤注一擲。

聯盟說，希望藉區議會選舉，發起區議會參選人簽署「要求撤回明日大嶼人工島計劃」約章運動，預料本月23日會公佈結果，屆時市民可參考約章簽名結果，投票予心儀的候選區議員。

政府在去年《施政報告》公布「明日大嶼 」計劃，提出填海1,700公頃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島，造價料高達5000億元。