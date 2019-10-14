警長兒子涉圖姦師妹案　被告非禮罪成

退休警長的兒子，被指3年前的開學日造訪同校未成年師妹時，企圖強姦師妹，又迫師妹口交及乳交。警長兒子辯稱未有發生性行為，反而遭被師妹用手掃胸口至皮帶時，衝口而出說：「你想同我含呀？」被告經審訊後，陪審團今（14日）經約4小時商議後，裁定他企圖強姦罪不誠立，但就要師妹口交及乳交，則被裁定一項非禮罪成，法官押後案件至11月1日，先為被告索感化及勞教中心報告。

現年21歲的男被告，否認3年前企圖強姦低他一級的同校師妹。(資料圖片)

現年21歲的陳姓被告，被控於2016年9月1日，在小西灣某單位企圖強姦X，但陪審團只裁定他一項非禮罪成。

辯方指女事主大膽

辯方求情指，在女事主X與被告的WhatsApp對話中，可以看出X的主動及其大膽程度，被告並非在沒原因之下犯案，而被告在事前亦曾擔心與未成年少女發生性行為的後果，望法庭考慮事件已對他造成很大的打擊，予以輕判。

與事主獨處時犯案

控方案情指，被告和X在案發時分別18和14歲，在同一中學就讀中五和中四。兩人早於2015年已認識，期間透過WhatsApp聊天，事發前一天被告曾表示希望成為X的男友。案發日為開學日，被告、X和另外三名朋友，相約到X的住所玩。不過後來其他人離開，只剩X及被告獨處。

X隨後入房打算更換身穿的連身裙時，被告尾隨，把X推到床上。被告接著「揸」X的胸，及吻其嘴和胸，更企圖拉低X的內褲，欲與X性交。X一直按著內褲，被告最終未能成功，被告在房內亦試圖要事主口交及乳交。被告伸手指入X的內褲邊，又捉著事主的手摸他的下體。被告及後收到另一朋友的來電，X趁機推開被告，侵犯事件才完結。

事主曾與被告談黃色笑話

女事主X在庭上承認，曾暗戀被告，並於案發前1至2天，把心意告知對方，亦曾承認與被告談及「黃色笑話」，辯方曾引述二人對話，X對被告說過：「我都唔介意幫你破處。」但X在庭上解釋，當時只是開玩笑，這些對話並非表示她樂意和被告發生性行為。

被告自辯稱未成戀人

被告自辯時承認與X有曖昧關係，但未成戀人，有談性事，但未有性交。事發當天X用手掃他的胸口，他即時心跳加速，被X掃至皮帶時，更有了生理反應，並衝口而出說了：「你想同我含呀？」但最終二人並沒有發生性行為。但被告指因二人的對話經常提及性的事情，他認為X性慾很強。

案件編號：HCCC17/2019