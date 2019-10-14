【逃犯條例】律政司入稟禁任何人堵塞21個警察及紀律部隊宿舍

反《逃犯條例》以及《禁蒙面法》的示威不斷，在不少示威中，警察宿舍及紀律部隊宿舍屢遭示威者包圍抗議。律政司今（14日）入稟高等法院禁止任何人堵塞各區共21個警察宿舍及紀律部隊宿舍一帶的道路，禁止任何人損壞、非法進入宿舍、用鐳射光、射燈及閃燈照向宿舍、以及煽動他人作出有關行為。

黃大仙警察宿舍是其中一個經常遭破壞的地點。(資料圖片)

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原告律政司在入稟狀中，提到禁止任何人堵塞共21個警察宿舍及紀律部隊宿舍外的道路，亦禁止任何人煽動、幫助、慫恿他人作出有關行為。

禁止任何人未經准許進入宿舍範圍

此外，律政司亦要求法庭頒令，禁止任何人以任何方式，包括塗鴉、或貼上字句等，損壞宿舍的大閘、門窗、外牆、閉路電視等設施，亦禁止任何人未經准許進入宿舍範圍，阻擋宿舍入口，及用鐳射光、射燈、閃燈射向宿舍，以影響住客的視線及令他們感到不適，也禁止任何人煽動、幫助、慫恿他人作出有關行為。

入稟狀另附上各個宿舍外被禁止堵塞的範圍，以及有關21個警察宿舍和紀律部隊宿舍的列表，包括以下的10個警察宿舍，11個紀律部隊宿舍。

警察宿舍

1. 青山政府宿舍

2. 柴灣已婚警察宿舍

3. 奧卑利街已婚警察宿舍

4. 警察學院(香港仔)已婚宿舍

5. 上水已婚警察宿舍

6. 大欖水警基地宿舍

7. 青衣已婚警察宿舍

8. 屯門湖康警察宿舍

9. 西區已婚警察宿舍

10. 元朗已婚警察宿舍

紀律部隊宿舍

1. 豐盛街紀律部隊宿舍

2. 高翔苑

3. 葵馥苑

4. 葵蓉苑

5. 荔景紀律部隊宿舍

6. 秀茂坪紀律部隊宿舍

7. 上水紀律部隊宿舍

8. 順利紀律部隊宿舍

9. 西九龍紀律部隊宿舍

10. 黃大仙紀律部隊宿舍

11. 油美苑

案件編號：HCA1886/2019