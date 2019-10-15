夫婦向稅局漏報175萬租金收益　認少付稅款20萬　囚4及9星期

向來有作物業投資的夫婦，聲稱誤信地產經紀建議，多年來漏報約175萬元租金收入，涉及20萬元稅款，早前承認10項蓄意意圖逃稅傳票控罪，今（15日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官考慮背景報告正面及有悔意，不過此案使社會減少稅收，涉案時間長及金額大，故判他們各監禁9星期及4星期，以及合共約42萬元的罰款。其中女被告稱會提出上訴，獲准以1萬元擔保外出。

兩名被告黃玉玲及余蔭偉，在觀塘法院承認蓄意意圖逃稅。(資料圖片)

女被告黃玉玲，報稱教師，及男被告余蔭偉，報稱品質監控經理，均為50歲。兩名被告曾擁有過7個物業，但於不同時段有買有賣，並非同期擁有。

或未能保住現有工作

辯方求情時指，被告夫婦與兩名兒子為小康之家，夫婦各有穩定職業，因低估後果而犯下此案。案件對兩人的人生造成打擊，為他們帶來沉重教訓，將來難以面對僱主，甚至未必能保住現有工作。

辯方稱被告承認過失，亦未有虛報資料，稅局要他們補繳稅款，他們也即時繳付，希望判以非即時監禁，在往後日子能循規蹈矩，成為兩名兒子的榜樣。

官指涉案時間長金額大

裁判官徐綺薇判刑時稱，兩名被告背景報告正面，對行為深感後悔，兩名兒子亦為他們求情，亦於2016年交還所有款項。不過此案使社會減少稅收，涉案時間長及金額大，被告需承擔法律後果，判兩人各監禁9星期及4星期，以及合共423,192元的罰款。女被告申請上訴，獲准以1萬元保釋。

案件編號：KTS 12981-12990/2019