【逃犯條例】通識成替罪羊　調查：近八成受訪教師撐維持必修必考

反修例風波持續逾4個月，部分建制派人士及立法會議員將矛頭指向通識科，要求當局檢討該科是否需維持必修必考。教協一項調查發現，有超過八成受訪教師表示擔心通識科的發展會受到政治干預，近八成教師認為通識科應維持必修必考。 教協認為，任何有關通識科以至教育界的修訂，均須符合教育專業原則，並應廣泛諮詢前線教師意見，不應受外間政治形勢干預。

教協一項調查發現，有超過八成受訪教師表示擔心通識科的發展會受到政治干預。（資料圖片／梁鵬威攝）

教協於本年9月6日至10月6日進行問卷調查，共收回319個有效回覆。結果發現，80.6%受訪教師表示擔心通識科的發展會受到政治干預。

教育局局長楊潤雄曾提出，不排除重新考慮通識是否必修。調查則顯示，有77.4%受訪教師同意維持通識科必修必考，而62.7%受訪教師同意維持現時不設建議教科書的安排。

同時，受訪教師普遍認同通識課程有需要修訂，包括釐清課程範圍（80%）、削減課程內容（64.3%）、訂明科目的核心概念（84.3%）、更新各單元的探究問題 （72.7%）、釐清公開考試的評核目標（79.9%），以及清楚定義主題與議題的分別及關係（78.1%）。

教協一項調查發現，逾七成受訪教師認為通識科應維持必修必考。（資料圖片／梁鵬威攝）

調查又顯示，高達85.9%受訪教師認為，通識科考卷應維持有必答題。就「學生／學校可選擇不進行獨立專題探究（IES）」，受訪教師意見則存在分歧，同意和反對的比例相若，分別為41.7%和41.4%，表示中立的受訪者則佔16.9%。

教協形容，通識科近年屢受建制人士攻擊，而隨著近日因逃犯條例修訂引起的風波持續白熱化，建制人士對通識科甚至教育界的攻擊及施壓也愈加劇烈，層級也愈來愈高，意圖把政府施政失誤諉過教育界。教協認為，任何有關通識科以至教育界的修訂，都必須符合教育專業的原則，並應廣泛諮詢前線教師的意見，不應受外間政治形勢干預。

至於教育局近日委任11名通識課程發展主任為督學，被教育界質疑是加強監控通識教學。教協重申，任何改動都應以教育專業為原則，促請專責小組及教育當局堅守教育立場，維護專業決策。