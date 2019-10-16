【施政報告2019．直播】2020年起中小幼生每位每年可獲2500元津貼

立法會今日正式復會，行政長官林鄭月娥今日（15日）上午11時，到立法會宣讀其任內第三份施政報告，預料當中推出多項與房屋土地相關的政策。而為確保會議能順利進行，立法會今早已發出黃色警示。 林鄭月娥準時步入立法會，同時議員一直高叫「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」、「追究警暴」等口號，亦有人以強光照向主席台；梁君彥要求陳淑莊及陳志全離開會議廳，隨即宣布會議暫停。 約20分鐘後，會議繼續；議員再叫口號，梁君彥要求尹兆堅、邵家臻等6名議員離開會議廳，他又指，議員不離開會議無法繼續，隨即宣布休會。 行政長官辦公室於11時45分表示，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥於立法會宣讀整份《施政報告》，將於改下午12時15分，透過視像發表。

(視像直播截圖)

【12:53】香港此前的屯門公園兒童遊樂場受到歡迎，未來5年將增設全港的兒童公共空間。康文署將鼓勵民間參與。

【12:51】 明年年初，推為期20個月在幼兒中心或幼園為有需要學童提供早期介入服務，增加2,500個全費豁免名額，並提供額外支捄，預計惠及逾5,700名學童及其家庭。

建議由2020/21學年起，恆常化學習津貼，為中學日校、小學及幼園學生提供每年2,500元學習津貼，料90萬學生受惠。調高在職家庭津貼至25%，以兩名學童的4人家庭為例，每月可領3,200元增至每月4,200元。

【12:50】 關於民生，她指出不僅僅是供求問題。她提出的措施，包括，愛護兒童措施，除了宏觀醫療、教育策略，也有愛護兒童的具體措施，特別是特殊兒童的教育。去年開始「到校學前康復服務」已經納入為恆常服務，更於本月2日將服務名額進一步增加至7,000個，新一年將加1000個名額。

【12:47】林鄭指，日後發展方向在一地多用，建混合住宅，善用未地盡其用的政府用地，重建低矮建築物提供現代化設施，亦可增加長者房屋、青年宿舍等用地。

【12:46】 關於屯門西沿海發展，申請撥款，探討屯門西約220公頃發展潛力，包括能否將內河碼頭作建屋發展用途。

【12:45】呼籲地產商支持土地收回條例。另外，她提及政府接受土地供應小組意見，採取多管齊下的政策，包括明日大嶼人工島計劃。加增人工島可以增加1000公頃土地。日後會繼續做解說，讓市民理解島上的興建房屋計劃可以解決香港的住屋問題。

【12:43】政府希望加快先導計劃，善用市場規劃加快房屋供應。

【12:40】政府邀請港鐵就北環線、東涌延線及屯門南線三檢新鐵路作研究。

【12:39 】收回位於市區，包括茶果嶺邨等合共7公頃的私人用地，並利用政策改善寮屋居民的居住環境。

政府引用收回土地條例的工作將接踵而來，目前已知會收回的土地約700公頃，料其中450公頃土地將於未來5年收回。另外，政府也會做好地區配套，並作出收回安排補償。

【12:37】要滿足市民需求，就要增加供應土地。在土地大辯論後，政府全盤接受。她說過去紛爭拖慢了工作，但她更有決心和信心。她提出的方針，政府要主動收回所需要的私人土地。

【12:36】 第一類土地，是可能具發展潛力，約450公頃的新界棕地，包括位於屏山及藍地的棕地，政府會視乎該些棕地能否用作建公屋。她形容行使公權收回私人土地，是突破的先例。

【12:30】房屋政策包括，現時39個租者置其屋計劃有4萬2千個未出售的單位，是市價兩折，她建議房委會加快出售這些單位。預售更多綠置居單位，將高達1萬2千個單位；建議增加目前只得3千個的白居易配額。

2020年第一季安達臣道私人住宅用地，將用作興建約一千個首置單位，並以低於市價賣出。要求市建局參考今年的馬頭圍道首置項目經驗，積極提出更多類似單位，政府亦會在資源上作配合。

去年已邀請市建局，於九龍城物色兩組共30多幢樓宇，重建為公務員建屋合作社，部份土地亦會用作興建公屋。

協助首置人士可申請最高9成按揭的樓價上限由400萬元增至800萬元。

(視像直播截圖)

【12:28】現時公屋平均輪候時間長達5.4年，林鄭承認不論推出任何房屋政策，政府都需作出更有力回應，房屋除了供求問題，亦會被視為公義分配問題。有人會問能否先分配予更需要的家庭。她稱去年，已將公私營房屋目標訂為「73比」，但此屬中長期。

林鄭交代新的短中期措施，未來3年合共提供1萬個單位，以抒輪候公屋壓力，除了建在，會在私人發展商借出的土地上建屋。建設費用將由早前公布的20億元增至50億元，亦會再推展青年宿舍，1,760個單位將於未來6年落成。

【12:27】此訂立清晰目標，要讓每個港人及家人不需再為住屋問題費心，讓各人可在此城市建立屬於他們的家。

【12:26】房屋是大家關心的問題，她表示房屋不僅僅是商品，也是社會穩定的基礎。她理解在上樓難的問題，將會推出政策，將配額恆常化。

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【12:23】林鄭坦承，今年施政報告準備時間不足，但仍推出逾220項新措施，她引述各司長及局長早前公布的惠民措施，又透露將會重點討論房屋土地等政策。

【12:23】法治是香港的核心價值，必須受到尊重。林鄭月娥感謝在過去風波當中堅守崗位的人。她說香港正式因為尊重這些價值，得到了國際社會的認同，她表示持續的暴力會蠶食香港的核心價值，會摧毀多年來建立的制度。

【12:21】作為開放自由的城市，香港一直以和平理性方法處理爭端，因此贏得國際間的認可和尊重，但相信社會會同意持續的暴力及擴散的仇恨，會破壞香港的優良制度，她呼籲市民一同捍衛核心鏇值，珍惜我們的城市。

【12:18】林鄭稱，今日發表的新一份施政報告將處理最關注的問題，之後會再邀請學者及專家深入獨立檢視為會深層次問題。

她強調日後將會堅守幾個原則，其一是維持一國兩制，對任何鼓吹港獨的行為絕不容忍；她指，一國兩制是維持本港繁榮穩定的基礎，又形容現時香港是「風高浪急」的困難時期，只要謹守一國兩制原則就能渡過難關。

【12:16】林鄭形容香港近月面對衝擊，但她仍決定如期發表施政報告；她續指，文明、守法、自由、多元包容及互相尊重是香港的特徵，但由逃犯條例修訂引起，多區發生逾400場的示威及集會，往往演變成暴力抗爭，致逾2千人受傷。

她指少數暴徒有計劃發動破壞，更以起底、私了對待不同立場人士，令本港陷入恐慌，亦令大中小型企業均裶常擔憂，香港是否仍是可以安居的地方。

【12:15】林鄭月娥正式透過視像發表施政報告，拍攝背景是禮賓府，示稍後若是情況允許，會再回立法會會議廳。

特首林鄭月娥步入會議廳，隨即有議員抗議並叫口號，一度欲以紙牌阻擋其前進。(余俊亮攝)

【11:46】行政長官辦公室指，由於客觀情況不容許行政長官林鄭月娥今日（10月16日）在立法會宣讀整份《施政報告》，為了讓公眾全面了解《施政報告》內的各項措施，她將於今日下午約12時15分透過視像向市民發表《施政報告》。市民可於電視和《施政報告》網頁（www.policyaddress.gov.hk）觀看。

【11:28】泛民議員阻止林鄭月娥離開會議廳。

【11:27】梁君彥宣布休會；林鄭在保安護送下再離開會議廳。

【11:26】 已有6個泛民議員被驅離會議廳，梁君彥指他們不離開的話，會議不能進行。

【11:24】梁君彥將尹兆堅、邵家臻、林卓廷及郭家麒等驅逐離場。

【11:23】梁君彥要求立法會保安沒收許智峯的大聲公及區諾軒的投映機。

【11:22】特首林鄭月娥再次進入會議廳，仍有泛民議員大叫口號。

【11:20】會議暫停近20分鐘，梁君彥進入會議廳，稱施政報告對本港發展非常重要，大多數市民都想聽取施政報告內容，此權利不應被剝削。他促議員，按今日議程聽取施政報告，若再有人阻止，將被視為行為不檢並請其離席。在梁發言期間，有議員以大聲公續高呼口號。

【11:06】陳志全在保安護送下，離開會議廳，陳淑莊其後亦自行離開會議廳。

【11:04】會議暫停後，泛民議員續與建制派議員對罵，何君堯高呼「陳淑莊返去坐監喇喂！」

【11:02】林鄭準時宣讀施政報告，期間議員一直高叫「五大訴求，缺一不可」、「林鄭下台」、「追究警暴」等口號，亦有人以強光照向主席台；梁君彥要求陳淑莊及陳志全離開會議廳，隨即宣布會議暫停。

【11:00】 特首林鄭月娥步入會議廳，泛民主派立法會議員在林鄭月娥步入會議廳時一度欲以紙牌阻擋其前進，即被保安阻止。