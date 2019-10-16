【施政報告2019】基層市民觀看行政長官宣讀施政報告

特首林鄭月娥今日（16日）發表2019年度施政報告，有團體邀請約50名來自不同社群的基層街坊，包括綜援戶、低收入家庭、劏房青年等一同觀看直播，討論新一年度的民生政策是否能回應基層市民的需要。 有年輕人批評特首「不把年青人當作一回事，所有扶貧、住屋、甚至健康政策都漏空咗畢業之後嘅年青人」；有劏房綜援戶期望林鄭月娥能辭職，以及盡快增建公屋；而關注基層學童的社工促請政府按照貧窮線訂立書簿津貼入息審查，並向基層學生發定額午膳津貼。

（歐嘉樂攝）

直播開始前，大會邀請街坊在便利貼上寫下將對林鄭月娥施政的期許，然後貼上「基層連儂牆」。一眾街坊一同高呼口號「民生政治息息相關，短期派糖難解矛盾」，表達他們希望特首能長遠而具針對性地解決民生問題。

年輕人：林鄭真係當年輕人「No Stake」



25歲的甘先生是一名大學生，每星期兼職工作5天以應付每月4000多元的劏房租金。他形容自己的現況是「苟且偷生，好努力地生存，對政府施政已經無期望。」云云政策中，甘先生最關注房屋；對於民間流傳特首將向私樓租户發放租金津貼，他表示津貼只是一次性，其後面對業主加租也束手無策，因此希望政府能同時增設租金管制。他批評特首「不把年青人當作一回事，所有扶貧、住屋、甚至健康政策都漏空咗畢業之後嘅年青人，淨係得個強積金。」他希望政府能擴闊市場產業，讓年青人就業有更多選擇。

（歐嘉樂攝）

劏房户最期望增建公屋



獨居的張先生在一年多前因中風而失業，現正領取綜援及租住劏房。他表示對施政報告有兩大期望，「就係林鄭唔再做特首，同埋加快興建公屋。」他認為特首「誠信已經無晒，每一份施政報告都兌現唔到，都係講大話。」他表示現在的居住環境較狹窄，所以已於一年多前申請公屋，坦言上樓遙遙無期，「政府一味想推啲人去買綠置居，邊有咁多人有錢買到？」認為政府加建公屋最能回應基層住屋訴求。

社工：書簿津貼入息審查應按貧窮線訂立



關注學童發展權利聯席組織幹事張先生表示，現時書簿津貼全津門檻比貧窮線更高，大約為入息中位數的四成，形容制度「極之嚴苛」。他促請政府增加書簿津貼安全網，入息審查應按貧窮線訂立。另外，他認為政府應發放午膳定額津貼予每名申請書簿津貼的中小學生。