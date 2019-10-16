【施政報告2019】勞工福利　職津綜援加碼　推建造業工傷復康計劃

行政長官林鄭月娥今日（16日）宣讀新一份《施政報告》。《施政報告》在房屋、醫療、勞工及福利、教育等方面均有著墨。 在福利及勞工政策方面，政府將全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鉤的住戶津貼16.7%至25%，並將兒童津貼大幅增加40%；政府亦將提升綜援每月最高豁免計算入息限額至4000元，以及將租金津貼的最高金額增加約3%至27%不等。 同時，政府消息人士透露，政府將於2022年推出一項先導計劃，以助建造業工傷僱員免費到特定醫療機構接受治療。

市民透過電視觀看特首林鄭月娥宣讀《施政報告》（余俊亮攝）

職津加碼16.7%至25% 兒童津貼增40%不會與職津脫鉤

政府的「在職家庭津貼計劃」的目的為了鼓勵就業，以紓緩跨代貧窮。在今年的《施政報告》中，政府將全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鉤的住戶津貼16.7%至25%，並將兒童津貼大幅增加40%。

據政府消息人士透露，住戶津貼將有提升，調整後津貼金額如下：

每月總工時（小時） 每月每個住戶津貼 144至168以下（非單親住戶） 36至54以下（單親住戶） 全額基本津貼：1000元

3/4額基本津貼：750元

半額基本津貼：500元 168至192以下（非單親住戶） 54至72以下（單親住戶） 全額基本津貼：1200元

3/4額基本津貼：900元

半額基本津貼：600元 192或以上（非單親住戶） 72或以上（單親住戶） 全額基本津貼：1400元

3/4額基本津貼：1050元

半額基本津貼：700元

提升兒童津貼

而在兒童津貼方面，現時的全額兒童津貼1000元將提升至1400元；3/4額兒童津貼由750元升至1050元；而半額由500元提升至700元；新措施下，一個育有兩名合資格兒童的四人家庭，可領取的最高金額將增至每月4,200元。

而按照現時規定，若父母因未能獲得在職家庭津貼，其孩子的兒童津貼同樣將不獲發放；對於有民間團體曾要求政府單獨考慮兒童津貼的發放，即將兒童津貼和在職家庭津貼脫鉤。對此，政府消息人士指，政府無意將兩者脫鉤，擔心脫鉤有違政策原意。

綜援最高豁免計算入息限額增至4000元 租金津貼加碼

政府亦將改善綜援計劃，同時鼓勵就業；新措施包括將每月最高豁免計算入息限額由2500元至4000元，以及按住戶人數把租金津貼的最高金額增加約3%至27%不等。

據政府消息人士稱，政府計劃將綜援單身人士租金津貼由現時的1,885元提升至2,400元；2人家庭租金津貼由3,795元提升至4,200元；6人家庭則由6,610元提升至7,400元，預計最快明年中實施。對於新實行的租金津貼的效用，該消息人士指無法預計當時的租務狀況，因此無法預計效用。

另外，長者綜援方面，政府消息人士指，政府將鼓勵60至64歲長者就業，惟不會對失業者有任何罰則，即不會扣減綜援金；同時亦計劃將多項補助金和特別津貼，擴展至合資格非長者健全受助人，補助金將涵蓋牙科服務、購買眼鏡、電話津貼等。

推先導計劃助建造業工傷者免費治療 預計2022年推出

《施政報告》建議推出為期3年先導計劃，為符合條件的工傷僱員提供私營治療及復康服務。政府消息人士稱，計劃將於2022年推出，政府將尋找合資格私營醫療服務提供者為建造業工傷僱員提供醫療服務，涵蓋骨科治療、物理治療、職業治療等；在此計劃下，因工傷而病假6星期或以上的建造業僱員，可免費到特定醫療機構接受治療。

消息人士稱，去年因工傷而獲病假逾6星期的建造業僱員達2,300人，政府並未為計劃受惠人數設限，亦未透露計劃所涉金額，僅表示將以建造業僱員實際需要開展計劃。

▼2019施政報告懶人包▼

+ 11 + 10 + 9

增1000張長者社區照顧服務券 綜合家居照顧服務增加3000個名額

另外，政府在《施政報告》中提出，在長者社區照顧服務券試驗計劃下，增加1000張服務券指總數8000張；增加綜合家居照顧服務（體弱個案）名額至3000個。同時，政府將加強課餘託管服務，包括增加2500個豁免全費名額、放寬申請資格等、提升資助額，為有特殊學習需要的學童提供額外資助。政府預計有關措施可惠及超過5700名學童及其家庭。政府消息人士稱，政府計劃放寬申請資格至將非雙職家庭。

爭取低收入家庭聯席指，對於能申請到計劃的基層街坊，固然樂見措施得到改善，惟大部分基層家庭，因種種政策門檻及手續繁複而未能受惠，因此仍未能處理政策核心問題；聯席又指，特首曾形容是次施政報告會提出「更大膽」的措施，並全面審視、檢討過往種種決策失誤的根源，可是就是次職津的改善方案上，未見其誠意。