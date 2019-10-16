【施政報告2019】政府「轉軚」推土地收回條例　助解深層次矛盾？

持續不斷的反修例風波中，特首林鄭月娥周三（16日）透過視像，發表她任內第三份《施政報告》（下稱《報告》）。發表報告前夕，政務司司長張建宗曾表示，會提出致力解決香港深層次矛盾的對策，故此房屋及土地供應措施尤其受到關注。今午（16日）林鄭宣佈，將會運用《收回土地條例》（下稱《條例》）和其他適用條例，收回數類私人土地，全數用作公營房屋及「首置上車盤」，和相關設施發展。 回顧一年以來，建制派及政府曾就《條例》「轉軚」，理大社會政策研究中心主任鍾劍華認為政府此舉，反映去年不願意援引《條例》收地的理由「不成理由」，他又提到政府態度改變，或許是希望藉此紓緩政治壓力，但他相信政府或期望過高。

尹兆堅曾指業權人就《條例》，向政府提出司法覆核的個案，最長的處理時間僅需12個月，批評政府誇大難處。（資料圖片）

《收回土地條例》賦予政府徵用私人土地，作「公共用途」的權力，包括收回衞生情況欠佳、嚴重干擾空氣流通的建築物、與香港駐軍有關而作出的收回、特首會同行政會議決定的「公共用途」。民主派上年則表態支持運用《條例》，民主黨尹兆堅曾於去年行政長官答問大會，質問林鄭可否承諾會使用《條例》，收回粉嶺高爾夫球場，與私人發展商擁有的農地和棕地等私人土地。

當時林鄭對此予以否定的態度，稱「即使我很有膽」，都不可隨意引用《條例》，她提到政府每日都有收回私人土地，例如橫洲發展，但《條例》不能隨意使用，因私有產權受《基本法》第6條和105條保障。她又解釋，私人土地擁有人或會覺得私有產權被侵犯，繼而起訴政府，可能歷時甚久，林鄭月娥當時以灣仔警署為例，因有發展商認為，分區計劃大綱圖中的改劃過程侵犯其私有產權，故拖延8年，仍未能展開發展工作。

發展局局長黃偉綸曾稱，不能建基於一個口號或意願，動用《條例》。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸亦曾於立法會質詢中表示，引用《收回土地條例》不可能建基於一個口號或意願，他明言，確立相關土地的公共用途前，政府沒有理據或權力，引用《條例》收回私人土地。

民建聯主席李慧琼9月中表態，建議政府更積極引用《條例》建公屋，以達致三年置業目標的承諾。（資料圖片） 建制抗拒《條例》 9月突「轉軚」 官方一直抗拒引用《條例》，認為有一定法律風險，可能耗時較長，未能達到增加土地的即時效果。一年前，建制派亦有類似看法。自由黨黨魁鍾國斌曾於《香港01》土地大辯論對談中提到，收回土地並非短期可完成的事，認為「公私營合作」可最快及最有效釋出土地，在短時間內發展房屋。 民建聯議員陳克勤及劉國勳亦曾於不同平台，表示反對引用《條例》，反對主因為《條例》可能面對的法律挑戰。惟至上月，建制派開始「轉軚」，贊成動用《條例》收地，興建公營房屋。民建聯主席李慧琼9月13日見傳媒時稱，在「土地供應荒」的情況下，政府須要有「突破性的思維」，包括要更積極引用《條例》建公屋，以達致三年置業目標的承諾。

收回三類私人土地 「百分百」公屋及首置

與民建聯說法一致，林鄭在《報告》中「土地供應」一項提到，「聚焦地改劃私人土地作公營房屋發展，繼而行使公權收回私人土地作公共用途，是突破思維」，明顯與一年前的說法及態度不同。《報告》建議運用《條例》，收回私有的新界農地或棕地，預料未來5年將會收回450公頃土地，總數可收回約700公頃土地。

林鄭在《報告》中稱，改劃私人土地作公營房屋發展，行使公權收回私人土地是「突破思維」。（李澤彤攝）

政府將研究收回三類私人土地，包括未納入發展項目的新界屏山及藍地一帶農地或棕地；法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但暫未有發展計劃的私人土地；以及茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村，合共七公頃的寮屋區私人土地。

鍾劍華認為引用《條例》收地是「應有之義」。（資料圖片）

學者：以收地政策解決政治問題 或期望過高

理大社會政策研究中心主任鍾劍華認為，引用《條例》收地是「應有之義」，民間一直有聲音希望可引用《條例》，政府早該對此下策。他指政府態度與上年相比，有明顯改變，或許是希望藉此紓緩政治壓力：「政策上係啱嘅，但若果認為可以解決政治問題，可能期望過高。」他坦言政府此舉，反映去年不願意援引《條例》收地的理由「不成理由」。

不過鍾劍華提到收地面積大，當中涉及的權益問題甚廣，少不免遇到法律挑戰，尤其屬於地產商的農地，他認為若政府處理賠償問題「鬆手」，或可減少收地過程中的阻力。此外，收地過程需時，其後亦要處理基建等項目，引用《條例》收地不代表短時間內可解決房屋供應問題。