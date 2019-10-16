11月大女嬰確診甲型流感　併發腦病變　情況危殆

衞生署衞生防護中心指，一名過往健康良好的11個月大女嬰，自周二（15日）起出現發燒、嘔吐及腹瀉，並於今日出現抽搐徵狀。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，現時情況危殆。

11個月大女嬰被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受診治。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心稱，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的11個月大女嬰，自周二（15日）起出現發燒、嘔吐及腹瀉。同日被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受診治。她今日出現抽搐，被轉往該院兒科深切治療部接受進一步治療。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況危殆。根據初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，而病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

季節性流感處於低水平

衞生防護中心發言人稱，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度處於低水平。2019/20年度季節性流感疫苗接種計劃，包括「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」已分別於10月9日及23日展開。合資格人士應及早接種季節性流感疫苗，以應對下個冬季流感季節。 此外，市民應繼續時刻採取個人、手部和環境衞生措施，預防呼吸道疾病和其他傳染病。