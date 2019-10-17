【施政報告2019．直播】收450公頃棕地　黃偉綸：全建公屋不可行

特首林鄭月娥周三（16日）發表新一份《施政報告》，並以大篇幅著墨房屋及土地問題。發展局局長黃偉綸與運輸及房屋局局長陳帆下午會見傳媒，交代各項相關措施。《香港01》現場直播。

發展局：研引用《收回土地條例》收回10組未發展私地

發展局局長黃偉綸指出，政府將引用《收回土地條例》，收回具發展潛力、但未納入新發展區或其他發展項目的新界棕地，料涉450公頃。規劃署會優先檢視當中160公頃，目標於今年年底今佈位置，相信明年會陸續完成其餘部份。不過他強調，基於各種限制，若期望450公頃全部用作建公營房屋，將「不切實際」。

黃又指，政府亦會引用《條例》，收回位於各區法定分區計劃大綱圖上，已規劃作高密度房屋發展，但因各種原因仍未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋的私地。他解釋「高密度」意指市區地皮地積比為7.5倍以上，現時具有10組土地符合條件，希望明年年底可交代。

他又表示，期望收回茶果嶺村、牛池灣村、竹園聯合村寮屋村後，三村可發展6,300伙公營房屋，希望詳細研究可於未來一至兩年完成。

被問及《收回土地條例》是否只針對棕地，而非發展商持有的土地，黃偉綸稱，去年底土地供應專責小組遞交的報告表明，收回棕地作適合發展是社會共識，故日後的規劃會集中在棕地。他又指，政府收地要視乎土地性質，包括是否鄰近基建等，強調不會針對土地擁有人而收地，而是會規劃「行先」。

政府過去一直指出，引用《收回土地條例》或會引起漫長司法覆核，黃偉綸說，政府過去一直有收地，過去雖然有司法覆核個案，但政府每次均勝訴。他又指，過去收地用作興建公營房屋的次數不多，五年內只得約10個項目，涉及13公頃，故今次政府的「最大分別」及「大膽地方」，是收地的速度及幅度。

對於社會有聲音認為，政府引用《條例》收地未必可盡快協助市民「上樓」，黃偉綸說，現時129幅已完成改劃，未來正陸續推出，而坊間亦正推展過渡性房屋，相信能在短時間解決住屋問題。

提醒年輕人「量力而為」

被問及政府提高按揭樓價上限是否「托市」，運房局局長陳帆指出，在現今社會中，不同階層有置業需要，而現時年輕人對首期的負擔沉重。他提醒年輕人要「量力而為」，又指樓價受不同因素影響，包括供應及需求等，相信按揭成數只是一小部份。

至於租置計劃，陳帆說，現時平均每年有3,000戶購買其租置單位，相信對居於租置居邨的市民而言，租置計劃對現時仍然有吸引力。他又指，按6月數據，現時租置單位的呎價約1,000至2,000元，料具吸引力。

外界一直批評，政府將發展過渡性房屋交民間團體發展，是「不肯落水」。陳帆回應指，「政府已經落水浸到上心口」，因為政府的跨部門會議已開會6次。他又指，若發展過渡性房屋，土地建造需龐大團體協助，故房委會、房協等會提供意見及支援，又指若未來三年以一萬個單位為目標，「政府不可能不落水」。

日後研租管

陳帆指出，政府希望利用租金津貼，為家境有挑戰、住屋環境惡劣的人士提供協助。他又指，按真實情況，有人雖然居住劏房，但他們未必輪候公屋，故需要時間研究如何做好現金津貼，相信現時的「一次過生活津貼」能暫時解決燃眉之急。他又指，日後會一併考慮租金管制措施。

陳帆：冀新部門監管港鐵令市民更有信心

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，對於如何說服市民及立法會，在興建3條新鐵路時可以安全無誤，陳帆表示，鐵路的效率高，最近的社會事件亦顯示到其重要性，可配合市民出行的需要。他續稱，《施政報告》提到政府會成立一個專責監督鐵路的部門，相信鐵路營運工作需「加倍努力」，政府會有相應部署，希望市民會更加有信心。

陳帆（左）與黃偉綸出席記者會介紹相關措施。（盧翊銘攝）

▼2019施政報告懶人包▼