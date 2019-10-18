【施政報告2019．直播】勞福局羅致光、食衞局陳肇始交代政策細節

周三公布(16日)新一份《施政報告》在福利、勞工、醫療上均有著墨，包括提出調高在職家庭津貼及綜援租金津貼；下年度將為非公屋、非綜援的低收入住戶，發放兩次「N無津貼」。 勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）早上會見傳媒，將交代各項政策。 《香港01》將進行直播

勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）早上會見傳媒，交代施政報告各項政策細節。(梁鵬威攝)

【11:40】

食物及衞生局局長陳肇始表示，本地人口老化、醫療服務需求大大增加，為與時並進，食衞局推了六個範疇工作，包括是加強中醫發展、確保醫療系統可持續發展、強化現有公營服務及公共衞生規管等。

陳肇始指，政府擬將地區康健中心擴展至全港18區，全港首間葵青康建中心已於上月投入服務，在本屆政府任期內會再於另外6區增設中心。早前政府消息透露，6區包括深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門、港島南區。陳肇始透露，督導委員會將就基層醫療發展公布藍圖。

而在中醫藥方面，陳肇始稱中醫院正進入預審投標程序。目前有7間醫院正進行中西醫協作，2020年首季起，將每日住院費由200元減至200元，將研究有否深化需要。她又稱，政府中藥檢測中心已有選址，擬設於將軍澳中醫院選址的旁邊。

【11:20】勞福局局長羅致光提到，在改善民生方面，政策主要聚焦鼓勵就業、安老議題及支援家庭。

羅指11項補助金及特別津貼，擴展至15至64歲健全受助人，當中包括電話費津貼、牙科治療費津貼及眼鏡費津貼等，其中社區生活補助金則只擴展至60至64歲健全成人。

《施政報告》亦建議，按住户人數劃分，將綜援租金津貼最高金額提高，擬議增幅介乎3%至27%，並延續關愛基金租金津貼項目6個月。以1人住戶為例，租金津貼將可望由1885元提升至2400元，增幅約27.3%，未來交由立法會審議時，將再考慮當時通脹情況調整升幅。

鼓勵自力更生及紓緩跨代貧的在職家庭津貼，亦完成優化，與工時掛勾的住户津貼將增加16.7%至25%，其中兒童津貼大幅「加碼」，由以往1000元，增至1400元。新制下，以有兩名兒童的4人住户為例，每月最多可由3200元增至4200元。

安老服務方面，羅指，政府將增加「長者社區照顧服務券試驗計劃」服務券1000張至總數8 000張，增幅約14.3%；「綜合家居照顧服務（體弱個案）」則增加3 000個服務名額，較現有增近兩倍。羅又指，將在財政預算案中提及安老院舍落成量及更多院舍服務安排。

而在取消強積金「對沖」方面，去年《施政報告》中已經公佈取消強積金「對沖」的安排。羅指，希望盡快完成有關細節的研究，而當中亦涉及多個政制問題。期望賦權法例草案將於2022年或之前獲得立法會審議通過，並在通過法例後2年內實施取消「對沖」安排。

政府早於上年《施政報告》中提及，將法定產假由10周延長至14周。政府現正進行法例草擬工作。羅致光期望能在2020年初交由立法會審議，並於2020年中通過。

而《施政報告》亦提出，為建造業工傷僱員推出一個為期三年的先導計劃，讓他們接受私營治療及復康服務。羅致光指，期望計劃能幫助嚴重個案盡快康復，政府將修訂法例，委託職業安全健康局負責管理計劃。羅又指，雖然本港整體工業意外數目有下降，惟工業意外死亡個案仍處於不理想的水平，政府將進一步加強建造業工人的職業安全，包括推出建造業 「工地安全大使試驗計劃。」

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